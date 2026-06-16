ΚΡΗΤΗ

ΟΑΚ:Παράταση υποβολής προτάσεων για τα έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος LEADER/ΤΑΠΤοΚ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι τροποποιείται η Πρόσκληση της 1ης Προκήρυξης για τα έργα Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER/ΤΑΠΤοΚ.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στους δυνητικούς δικαιούχους για την ολοκλήρωση και υποβολή των φακέλων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την τροποποίηση της πρόσκλησης, καθώς και να αναζητήσουν το σύνολο των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος LEADER του Ο.Α.Κ. Α.Ε.:

Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την τοπική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των δημόσιων φορέων της Κρήτης.

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