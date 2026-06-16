Πολιτική προστασία Περιφέρειας Κρήτης: Προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές στο νησί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου εφαρμόζεται η προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, για τις ημέρες εκείνες της αντιπυρικής περιόδου 2026 που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: https://civilprotection.gov.gr/xartis είναι κατηγορίας κινδύνου 4

(πορτοκαλί/πολύ υψηλός) ή 5 (κόκκινο/κατάσταση συναγερμού), στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της Κρήτης.

Για την Π.Ε. Ηρακλείου, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4/πορτοκαλί & 5/κόκκινο:

1. Σύμης, Δήμου Βιάννου

2. Ρούβα-Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού

3. Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας

4. Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου

5. Φουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

6. Γιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

7. Επανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Για την Π.Ε. Λασιθίου, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4/πορτοκαλί & 5/κόκκινο:

1. Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου

2. Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου

3. Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας

4. Καλό Χωριό, Δήμου Αγίου Νικολάου – Μεσελέροι, Δήμου Ιεράπετρας

5. Σελάκανο, Δήμου Ιεράπετρας

6. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

7. Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου

8. Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)

Για την Π.Ε. Ρεθύμνου, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4/πορτοκαλί:

1. Περιαστικά δάση Ευλιγιά – Προφ.Ηλία – Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ρεθύμνης

2. Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης

3. Αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων, Δήμου Ρεθύμνης

4. Φαράγγι Μύλων, Δήμου Ρεθύμνης

5. Περιαστικό δάσος Κισσού, Δήμου Αγίου Βασιλείου

6. Περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών, Δήμου Αγίου Βασιλείου

7. Περιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννου, Δήμου Αγίου Βασιλείου

8. Η περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον ΟΦΥΠΕΚΑ & τον Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη, έως και την εκβολή, εξαιρουμένου του αμμώδους τμήματος της παραλίας.

9. Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μυλοποτάμου

10. Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου

Για την Π.Ε. Ρεθύμνου, επιπλέον, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 5/κόκκινο:

11. το εποπτευόμενο από τον ΟΦΥΠΕΚΑ & τον Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήμα του ποταμού Κουρταλιώτη

Για την Π.Ε. Χανίων, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4/πορτοκαλί:

1. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσαρνα, Δήμου Κισσάμου

2. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Κριός- Ελαφονήσι, Δήμου Καντάνου Σελίνου

3. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια- Γυανισκάρι, Δήμου Καντάνου Σελίνου

4. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Σούγια- Αγία Ρουμέλη, Δήμων Καντάνου Σελίνου & Σφακίων

5. Πάρκο ανεμόμυλων Καθιανά, Δήμου Χανίων

6. Πρεβαντόριο- Πεύκα, Δήμου Χανίων

7. Περιαστικό Δάσος Άγιος Ματθαίος, Δήμου Χανίων

8. Άγιος Ιωάννης- Δάσος, Δήμου Γαύδου

9. Δάσος Κόρφου, Δήμου Γαύδου

Για την Π.Ε. Χανίων, επιπλέον, σε δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 5/κόκκινο:

10. Φαράγγι Σαμαριάς, Δήμων Σφακίων- Πλατανιά- Καντάνου Σελίνου

11. Διαδρομή προς Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Δήμου Κισσάμου

12. Φαράγγι Ίμπρου, Δήμου Σφακίων

13. Φαράγγι Αράδαινας, Δήμου Σφακίων

14. Φαράγγι Τοπολίων, Δήμου Κισσάμου

15. Φαράγγι Δικτάμου, Δήμου Χανίων

16. Κεδρόδασος, Δήμου Καντάνου Σελίνου

17. Φαράγγι Ανύδρων, Δήμου Καντάνου Σελίνου

18. Φαράγγι Αγίας Ειρήνης, Δήμου Καντάνου Σελίνου

19. Δρόμος προς καταφύγιο Καλέργη – Ποριά, Δήμου Πλατανιά

Κατά τις ημέρες που ανακοινώνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας «κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», θα εφαρμόζονται μέτρα ανάλογα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς: 4/πορτοκαλί.

Τα όρια των παραπάνω περιοχών περιορισμένης πρόσβασης, απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών και είναι αναρτημένοι στο σύνδεσμο:

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες των ανωτέρω επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παρ. Β της αρ. 19/2020 πυροσβεστικής διάταξης (Β’ 2233), όπως κάθε φορά ισχύει. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του σχετικού προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ας συμβάλουμε όλοι μας, ώστε τόσο οι συμπολίτες μας όσο και οι επισκέπτες της Κρήτης να τηρούν τις απαγορεύσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών. Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Δείτε οδηγίες προστασίας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ