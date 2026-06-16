Ευχαριστίες από τον Δήμο Γόρτυνας, για την ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου Ασημίου

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου Ασημίου, σηματοδοτεί μια ουσιαστική «επένδυση» στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.

Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη, που ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και δικαιώνει τις προσπάθειες τόσο του Δήμου Γόρτυνας, όσο και όλων όσοι συνέβαλαν στην ίδρυση της νέας εκπαιδευτικής δομής.

Μεταξύ αυτών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και, προσωπικά, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και, προσωπικά,

ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Αντώνης Φουντουλάκης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη και ο βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, για την υποστήριξη και την συνεργασία.