Σηκώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα – Απεγκλωβίστηκαν πολίτες με πλοιάρια

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια, εκκενώσεις οικισμών

Η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής. Η πυρκαγιά έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη τουλάχιστον τρία σπίτια, αυτοκίνητα και πυροσβεστικά οχήματα.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις οικισμών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι φλόγες απειλούν και άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου σηκώθηκαν τουλάχιστον εννεα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα η σωτηρία εξ’ ουρανού που περίμεναν οι κάτοικοι κυκλωμένοι από δύο μέτωπα, αφού και απέναντι από το Πόρτο Γερμενό, στον Μύτικα, οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Περίπου στις 4 και μισή τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι εκκενώθηκαν προληπτικά.

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Την ίδια ώρα Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαΐα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν το έργο τους υπό δύσκολες συνθήκες.

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Μάχη με τις φλόγες και στην Αχαΐα

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο

Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο ακόμα δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Το απόγευμα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιάννης Παρασύρης τ΄΄ονισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

13 εναέρια μέσα σηκώθηκαν στο Πόρτο Γερμενό

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις και στο Πόρτο Γερμενό.

Στη μάχη αυτή τη στιγμή έχουν ριχθεί 13 canadair με 4 ελικόπτερα.

Πολύ δύσκολη κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό, Άγιο Βασίλειο – Καλαμάκι, Προσήλιο

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση ωστόσο, και στο Πόρτο Γερμένο, όπου οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Στο Πόρτο Γερμένο, οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Στον Άγιο Βασίλειο – Καλαμάκι, η προσοχή της Πυροσβεστικής είναι ταυτόχρονα στραμμένη σε Άγιο Βασίλειο, Προσήλιο και Πόρτο Γερμενό. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής, πρόκειται για μια μεγάλη δασική έκταση γι’ αυτό και οι δυνάμεις είναι σε διασπορά -εστιάζοντας, ωστόσο, στους οικισμούς.

Αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμανό