Ρέθυμνο : Εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…” στην Αίθουσα Τέχνης ΜΟΡΦΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

“ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ

Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός , ο Επαναστάτης…”

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΡΦΕΣ

Γοβατζιδάκη 18, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο

ΡΕΘΥΜΝΟ.- Η Αίθουσα Τέχνης Μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν και παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα Τέχνης Μορφές, Γοβατζιδάκη 18, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Την έκθεση επιμελούνται ο Ιστορικός Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, την οργάνωση της έκθεσης φροντίζει ο Ηλίας Ηλιάκης.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Στρατής Αθηναίος, Όλγα Βερυκάκη, Γιάννης Γαβαλάς, Αργυρώ Δρίβα, Κωνσταντίνος Ζέρβας, David Ben Ivgi, Αλεξάνδρα Ισακίδη, Κωνσταντίνος Καλφούντζος, Σπυριδούλα Κουράκη, Δήμητρα Κουφάκη, Γιώργος Λεωνιδόπουλος, Ματθαίος Μακαρώνας, Φάνης Μανουσάκης, Ιωάννης Μονογυιός, Robert Barcia, Νίκος Μπασιάς, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρένα Μπραουδάκη,

Γρηγόρης Νιόλης, Κώστας Παγωμένος, Δέσποινα Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Μαίρη Παπαδοπούλου, Αντωνία Περακάκη, Αναστασία Πετράκη, Δάφνη Πετροχείλου, Παναγιώτα Πιτσιρή, Μαρίνα Προβατίδου, Nanni Riccobono, Αλεξάνδρα Στεφανίδου, Φαίδρα Τραϊφόρου, Κατερίνα Τσεμπελή, Γεωργία Τσέρη, Δροσιά Τσέρη, Konstantin Fischer, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης και Χριστίνα Ψυλλάκη.

Το βράδυ των εγκαινίων θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη οι επιμελητές της έκθεσης και θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες στα συμμετέχοντα έργα.

Η έκθεση «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…» επιχειρεί να εισχωρήσει στην πολυεπίπεδη προσωπικότητα ενός ανθρώπου που σφράγισε την ελληνική και διεθνή ιστορία του πολιτισμού. Πέρα από την καλλιτεχνική του παραγωγή,

ο Θεοδωράκης υπήρξε ένας στοχαστής που έφερε τις αγωνίες και τα οράματά του στο δημόσιο χώρο, μέσω της τέχνης του, με τρόπο αδιάκοπο και προκλητικό. Σ’ αυτήν την έκθεση, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από το έργο στο όραμα, από την υλικότητα της τέχνης στην ιδανική πολιτεία που ο Μίκης διαμόρφωνε διαρκώς μέσα από τις πράξεις, τα λόγια, τη μουσική και τη στάση ζωής του.

Ο επιμελητής Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος σημειώνει: «Στην ιδανική πολιτεία του Μίκη, η τέχνη αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί, να συγκινηθεί και να συμμετάσχει. Η τέχνη δεν ανήκει στα μουσεία αλλά στους δρόμους των πόλεων,

στις πλατείες, στις φωνές που ενώνονται. Η έκθεση, εμπνευσμένη από αυτήν την αρχή, φέρνει στο προσκήνιο έργα που συνομιλούν με το πολιτικό και ανθρωπιστικό όραμα του Θεοδωράκη, αποκλείοντας την εξιδανίκευση και ενθαρρύνοντας τον διάλογο. Οι καλλιτέχνες δεν απεικονίζουν μόνο την μορφή του, αλλά εξερευνούν την έννοια της πολιτείας μέσα από δικά τους σύγχρονα εργαλεία.

Η έκθεση μετατρέπεται έτσι σε μια πολλαπλή ανάγνωση της ίδιας της δυνατότητας μιας κοινωνίας να γεννά πολιτισμό και να μετασχηματίζεται από αυτόν».

Η αρχική εκδοχή της έκθεσης «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΙ – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών, τον χειμώνα του 2025, σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μεγάλου Κρητικού και Παγκόσμιου Έλληνα. Σήμερα η έκθεση παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά, την Αίθουσα Τέχνης Match More και συμμετέχει στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2026.

Η έκθεση συνοδεύεται από έγχρωμο δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται τα συμμετέχοντα έργα μαζί με κείμενα τεκμηρίωσης, αναλύσεις και σχόλια των επιμελητών.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, βιντεοτέχνης, εγκαταστάσεων και μικτής τεχνικής, θα είναι ανοικτή για το κοινό στην Αίθουσα Τέχνης Μορφές από Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-14:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 18:00-21:00, μέχρι 31.7.2026 (κλειστή εορτές και αργίες) με ελεύθερη είσοδο.

Η Αίθουσα Τέχνης Μορφές ιδρύθηκε από τον Ηλία Ηλιάκη, το 1991, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου. Στόχος της λειτουργία της είναι η συνειδητή καλλιτεχνική αποκέντρωση και η υπεύθυνη ενημέρωση του φιλότεχνου κοινού για τις εικαστικές τάσεις που διακρίνονται στη νεότερη και σύγχρονη τέχνη.

Η Αίθουσας Τέχνης “Μορφές” οργανώνει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις από όλους τους χώρους της σύγχρονης τέχνης και τα κριτήρια επιλογών των έργων που παρουσιάζει βασίζονται στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας φέρνοντας σε άμεση επαφή τους Κρήτες με τους θεωρητικούς της τέχνης, τους καλλιτέχνες, τα έργα τους και τις σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις έκφρασης.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΡΦΕΣ

Γοβατζιδάκη 18, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο, Κρήτη

Τηλ: +30 28310 50271 & +30 6989438657

E-mail: iliasmorfes@gmail.com

Το πρόγραμμα «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» υλοποιείται από το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον» σε συνεργασία με την Πε¬ριφερειακή Ενότητα Χανίων, όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων και από τους Πολιτιστικούς Φορείς που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και ανά¬πτυξη του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών σε ολόκληρο το Νομό Χανίων.

Στόχος του προγράμματος «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» είναι να αναδείξει ο Νομός Χανίων το εικαστικό δυναμικό του και να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εικαστικών δράσεων της Ελλάδας, μια αρένα νέων καλλιτεχνικών τάσε¬ων και ένα φόρουμ εικαστικού διαλόγου και δημι¬ουργίας,

ένα χωνευτήρι αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γηγενών πολιτιστικών αξιών και των διεθνών ρευμάτων πρωτοπορίας, το βήμα παρουσίασης των εικαστικών δράσεων και αναζητήσεων, τόσο για τους καταξιωμένους Δασκάλους της Τέχνης, όσο και τους ταλαντούχους Νέους Δημιουργούς.

Παράλληλα με την προβολή του τόπου μας και την ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού δυναμικού, στόχος παραμένει η κατασκευή ενός διαδραστικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ όλων των Κρητών Εικαστικών Δημιουργών, της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας και του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού.

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» δημιουργήθηκε με σκοπό να σώσει από την ερήμωση και τον αφανισμό το Παλιό Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζυμπραγού στο Νομό Χανίων της Κρήτης. Στόχος της είναι να στεγάσει στους χώρους του εκδηλώσεις πολιτισμού, μετατρέποντάς το σε έναν τόπο μνήμης και ένα πεδίο δράσεων κουλτούρας στην ενδοχώρα του νησιού.

Το κτίριο του Παλιού Ελαιουργείου αποτελείται από τον κεντρικό οικοδομικό πυρήνα που κατασκευάστηκε με λιθοδομή τη δεκαετία του 1920 και από πτέρυγες – δορυφόρους κατασκευασμένες σε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ως τη δεκαετία του 1970.

Το 1980 σταμάτησε η λειτουργία του ως λιοτρίβι και αφέθηκε να καταρρέει γοργά. Κατά την ανασυγκρότησή του στόχος ήταν η διατήρηση των πρωταρχικών υλικών του κτιρίου με τον αυθεντικό τεχνολογικό του εξοπλισμό με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Ο μηχανικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου είναι Ελληνικής Κατασκευής(!) από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατηρήθηκε σαν σημείο μνήμης και αναφοράς των αρχικών λειτουργιών του χώρου.

Σήμερα το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός. Απαρτίζεται από την «Πινακοθήκη Εικαστικών Τεχνών Χανίων» που στόχο της έχει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων,

και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων» που σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η παρουσίαση και η ανάδειξη των μόνιμων συλλογών του «Ελαιουργείου» και η προώθηση μαζί με τη μελέτη των διαδραστικών επαφών της Σύγχρονης Τέχνης με τον Άνθρωπο.

Παράλληλα από το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» εκπορεύονται έξι μεγάλα προγράμματα Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Πολιτισμού: 1.«Ο Δρόμος των Μουσείων», 2.«Ο Κύκλος των Φαραγγιών», 3.«ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές», 4.«Τέχνη & Οίνος – Τα Οινοποιεία Δυτικής Κρήτης δημιουργούν Πολιτισμό», 5.«Δημιουργική Φιλοξενία Καλλιτεχνών – Olivepress Art Residency» & 6.«Το Βήμα της Τέχνης».

Το παλιό λιοτρίβι που αναγεννήθηκε σε «Εργοστάσιο Τέχνης», βρίσκεται στο χωριό Δρομόνερο, 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων (30 λεπτά με το αυτοκίνητο), πάνω στον οδικό άξονα που οδηγεί στο γραφικό ψαροχώρι του Λιβυκού Πελάγους με τις μαγικές παραλίες, την Παλαιόχωρα.