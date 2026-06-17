Χανιά:Έναρξη θερινών προβολών στο Κοντομαρί

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 | 21:00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών μικρού μήκους Δράμας, το Chaniartoon, τη NeoFilms, τη Tanweer Productions και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου κινηματογράφου Αθήνας διοργανώνουν δωρεάν θερινές προβολές ταινιών στη Πλατεία Κοντομαρί κάθε Τετάρτη στις 21:15 το βράδυ και για όλο το καλοκαίρι.

Το Cinema all’ aperto στο Κοντομαρί επιστρέφει και φέτος μετατρέποντας τις καλοκαιρινές βραδιές σε μια γιορτή σινεμά, συνάντησης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Με ελεύθερη είσοδο για όλους & όλες, οι προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ φιλοδοξούν να προσφέρουν όχι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και στιγμές συναισθηματικής αναζωογόνησης, προβληματισμού και ενημέρωσης γύρω από κοινωνικά ζητήματα και εξελίξεις από κάθε γωνιά του κόσμου.

Μέσα στην ατμόσφαιρα του θερινού σινεμά, οι προβολές γίνονται αφορμή για να συναντηθούν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και πολιτισμικών καταβολών, αναβιώνοντας την αίσθηση της κοινότητας και της συνύπαρξης που χαρακτήριζε παλαιότερες εποχές σε αντίστοιχες θερινές προβολές στα χωριά.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελούν και οι ξεχωριστές γευστικές δημιουργίες του Νίκου & της Κατερίνας, που θα συνοδεύουν τις κινηματογραφικές βραδιές, προσθέτοντας μια ακόμη ζεστή και φιλόξενη νότα.

Σε μια εποχή όπου οι κοινές συναντήσεις στις πλατείες και οι διαγενεακές συζητήσεις γίνονται όλο και πιο σπάνιες, το Σινεμά Κοντομαρί επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και συλλογικών εμπειριών. Το ραντεβού δίνεται κάθε Τετάρτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην πλατεία του Κοντομαρί, με street food από τις 20:30 και έναρξη των προβολών στις 21:15 από 17 Ιουνίου έως και 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των θερινών προβολών για το φετινό καλοκαίρι με έναρξη τη προσεχή Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026:

• 17/6: “Η νύχτα μυρίζει γιασεμί”, Αντώνης Κόκκινος (70 min) , (English subtitles)

• 24/6: “Χαλίλ, παρακαλώ απαντήσε”, Αλεξία Τσούνη/Haim Schwarczenberg (70 min) & “NORMaL”, Αναστάσης Δαλλής (33min) , (English subtitles)

• 1/7: “Τα κύματα της άνοιξης”, Jiri Madl (131min) , (Greek subtitles)

• 8/7: “Ο νόμος του Μέρφι”, Άγγελος Φραντζής (129min) , (English subtitles)

• 15/7: “Στο χώμα αναπνέουν”, Καλλιρρόη Κωστίκογλου και Βαγγέλης Πυρπύλης (87min) , (English subtitles)

• 29/7: “Δυστυχώς βρίζω”, Kirk Jones (120min) , (Greek subtitles)

• 5/8: “The Greek experiment”, Πάνος Χαρίτος (108min) , (English subtitles)

• 12/8: “Όπου αναπαύονται οι ψυχές”, Μαριάννα Οικονόμου (87min) , (English subtitles)

• 19/8: “Δεσμοί αίματος”, Grimur Hakonarson (93min) , (Greek subtitles)

• 26/8: Ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από το Φεστιβάλ Δράμας , (English subtitles)

• 2/9: Animation μικρού μήκους σε συνεργασία με το Chaniartoon

• 9/9: “Θραξ πανκc κυzin”, Γιώργος Σπυρίδης (61min) &

“Ζούμε ανάμεσά σας”, Μαρία Κατσικαδάκου (54min) , (English subtitles)

•16/9: Ισπανόφωνες ταινίες μικρού μήκους σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου κινηματογράφου Αθήνας

🎈Είσοδος δωρεάν

Διοργάνωση : Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί