ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00.

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες:

– ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών,

– ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο, το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Σημειώνεται ότι κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Έμπορος» αρχαιοτήτων 56χρονος – Πουλούσε μέσω social...

0
Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί...

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου...

0
«Δεν έχει επέλθει ο σωφρονισμός και η ειλικρινής του...

«Έμπορος» αρχαιοτήτων 56χρονος – Πουλούσε μέσω social...

0
Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί...

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου...

0
«Δεν έχει επέλθει ο σωφρονισμός και η ειλικρινής του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου Πάγου – «Κανείς πολυισοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια»
Επόμενο άρθρο
«Έμπορος» αρχαιοτήτων 56χρονος – Πουλούσε μέσω social media νομίσματα και αρχαία αντικείμενα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Έμπορος» αρχαιοτήτων 56χρονος – Πουλούσε μέσω social media νομίσματα και αρχαία αντικείμενα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί...

Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη την Τετάρτη 17 Ιουνίου – Οι περιοχές και οι ώρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου,...

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το αναλυτικό σκεπτικό του Αρείου Πάγου – «Κανείς πολυισοβίτης εκτός φυλακής πριν τα 25 χρόνια»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Δεν έχει επέλθει ο σωφρονισμός και η ειλικρινής του...

Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Έμπνευση: Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» στο Μουσείο Ακρόπολης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η έκθεση εγκαινιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας 15/6 στο...