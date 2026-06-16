ΕΛΛΑΔΑ

«Έμπορος» αρχαιοτήτων 56χρονος – Πουλούσε μέσω social media νομίσματα και αρχαία αντικείμενα

Από: ΠΚ team

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Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών του Υπουργείου Πολιτισμού και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος φέρεται να εισήγαγε από το εξωτερικό και να κατείχε αρχαία νομίσματα και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, επιχειρούσε να διαθέσει μέρος αυτών προς πώληση μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, εννέα δαχτυλίδια, οκτώ αιχμές βελών, πήλινη φιάλη, πήλινη λαβή, αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αγγείο και περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι 35 από τα κατασχεθέντα νομίσματα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Για τα υπόλοιπα αντικείμενα αναμένεται να ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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ΠΚ team
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