Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το ΑΕΠ πέφτει: Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την παραγωγικότητα

Η Ινδία αποτελεί πλέον μία προειδοποίηση για το πώς η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να υπονομεύσει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, ειδικά σε χώρες που εξακολουθούν να βασίζονται στη σωματική εργασία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό πρόβλημα, έχει εξελιχθεί σε μια μείζονα οικονομική πρόκληση που πλήττει χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η άνοδος των θερμοκρασιών, οι συχνότεροι καύσωνες και οι παρατεταμένες περίοδοι ακραίας ζέστης διαταράσσουν την παραγωγικότητα, μειώνουν την οικονομική απόδοση και ασκούν αυξανόμενη πίεση στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Από την Ευρώπη έως την Ινδία, συσσωρεύονται στοιχεία που δείχνουν ότι οι απώλειες που συνδέονται με τη ζέστη αποτελούν πλέον μια διαρθρωτική απειλή για την οικονομική ανάπτυξη.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό.

Η τελευταία δεκαετία ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί, ενώ το 2024 ήταν επίσημα το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως.

Καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνεται, οι χώρες αρχίζουν να βιώνουν όχι μόνο περιβαλλοντικές ζημίες, αλλά και σημαντικές οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τις αγορές εργασίας, τις βιομηχανίες και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Ευρώπη: Η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας

Η Ευρώπη έχει αναδειχθεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στη Γη. Σύμφωνα με την έκθεση «European State of the Climate», οι θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο έχουν αυξηθεί με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980.

Αυτή η ταχεία θέρμανση έχει οδηγήσει σε πιο συχνές και σοβαρές καύσωνες, οι οποίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις οικονομικές επιδόσεις.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications εξέτασε τον αντίκτυπο σημαντικών καυσώνων κατά τη διάρκεια εξαιρετικά ζεστών ετών, συμπεριλαμβανομένων των ετών 2003, 2010, 2015 και 2018. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι οικονομικές ζημίες κατά τη διάρκεια αυτών των ετών κυμάνθηκαν μεταξύ 0,3% και 0,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ευρώπης. Αυτές οι απώλειες ήταν σημαντικά υψηλότερες από τη μέση ετήσια ιστορική απώλεια περίπου 0,2% του ΑΕΠ που καταγράφηκε μεταξύ 1981 και 2010.

Αν και αυτά τα ποσοστά μπορεί να φαίνονται μικρά με την πρώτη ματιά, αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένη οικονομική δραστηριότητα. Η μειωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, οι αυξημένες απουσίες για λόγους υγείας και οι διαταραχές σε κλάδους όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η μεταποίηση συμβάλλουν όλες σε αυτές τις απώλειες.

Ένας οδοκαθαριστής εργάζεται εν μέσω του δεύτερου καύσωνα της χρονιάς, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στις 20 Ιουλίου 2022. REUTERS/Isabel Infantes

Το μέλλον φαίνεται πιο δαπανηρό

Οι οικονομικές προοπτικές γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι οι μέσες οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από τους καύσωνες θα μπορούσαν να αυξηθούν δραματικά τις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα προσαρμογής ή μετριασμού.

Οι ιστορικές απώλειες κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,21% του ΑΕΠ μεταξύ 1981 και 2010. Ωστόσο, οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί στο 0,77% έως το 2035–2045, σχεδόν στο 1% έως τη δεκαετία του 2050 και να υπερβεί το 1,14% έως τη δεκαετία του 2060. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι οικονομικές ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα ενδέχεται να αποτελέσουν μόνιμο βάρος για τις εθνικές οικονομίες.

Οι προβλέψεις αυτές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ανθεκτικότητα στο κλίμα, στην προστασία των εργαζομένων και σε υποδομές ικανές να αντέξουν την άνοδο των θερμοκρασιών.

Η Νότια Ευρώπη αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους κινδύνους

Οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης αναμένεται να υποστούν τις πιο σοβαρές οικονομικές συνέπειες λόγω του ήδη θερμού κλίματός τους και της μεγαλύτερης έκθεσής τους σε καύσωνες.

Χώρες όπως η Κύπρος, η Κροατία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Ρουμανία ενδέχεται να υποστούν οικονομικές απώλειες που θα υπερβαίνουν το 2,5% του ΑΕΠ έως τα μέσα του αιώνα. Η Ελλάδα και η Ιταλία προβλέπεται επίσης να υποστούν σημαντικές μειώσεις, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους παρά το συγκριτικά ηπιότερο κλίμα της.

Αυτές οι περιοχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ζέστη, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και οι υπαίθριες βιομηχανίες έντασης εργασίας. Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, η διατήρηση της παραγωγικότητας και η προστασία των εργαζομένων θα γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Ινδία: Μια ματιά στο μέλλον

Ενώ η Ευρώπη καταδεικνύει το αυξανόμενο οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής, η Ινδία αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η ακραία ζέστη μπορεί να υπονομεύσει άμεσα την παραγωγικότητα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε πόλεις όπως το Κανπούρ, οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τακτικά τους 46°C κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, εργοτάξια και υπαίθριες βιομηχανίες αναγκάζονται να επιβραδύνουν το ρυθμό εργασίας τους, να κάνουν περισσότερα διαλείμματα ή να σταματήσουν εντελώς να εργάζονται.

Οι επιχειρήσεις αναφέρουν ήδη σημαντική μείωση της παραγωγικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις επικίνδυνες συνθήκες ζέστης.

Στις εγκαταστάσεις παραγωγής δερμάτινων ειδών στο Κανπούρ, οι διευθυντές έχουν εισαγάγει προγράμματα ενυδάτωσης και μέτρα δροσισμού για την προστασία των εργαζομένων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, ενώ άλλοι εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας τους ή επιστρέφουν στα χωριά τους κατά τους πιο ζεστούς μήνες.

Για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι συνέπειες είναι άμεσες. Η μειωμένη παραγωγικότητα, τα υψηλότερα λειτουργικά κόστη και η αυξημένη απουσία των εργαζομένων μεταφράζονται άμεσα σε χαμηλότερη παραγωγή και κερδοφορία.

Study suggests a single day of extreme heat kills 3,400 people in India Scientists estimate that a five day heatwave is associated with nearly 30,000 excess deaths nationwide, highlighting the growing public health risks posed by extreme temperatures pic.twitter.com/k7EUvRc7aQ — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 1, 2026

Θερμική καταπόνηση και παραγωγικότητα εργασίας

Μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης των θερμοκρασιών είναι η απώλεια της παραγωγικότητας εργασίας.

Η σωματική εργασία γίνεται πιο δύσκολη και επικίνδυνη σε συνθήκες ακραίας ζέστης, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να μειώσουν τον ρυθμό τους ή να συντομεύσουν τις ώρες εργασίας τους.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η απώλεια εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την αύξηση των θερμοκρασιών και της υγρασίας θα μπορούσε να απειλήσει το 2,5% έως 4,5% του ΑΕΠ της Ινδίας έως το 2030.

Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η παραγωγή των εργοστασίων μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες, ενώ η απουσία αυξάνεται λόγω προβλημάτων υγείας.

Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι εξίσου σοβαρές. Η θερμική εξάντληση, η αφυδάτωση και η θερμοπληξία γίνονται πιο συχνές κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης. Αυτές οι καταστάσεις δεν επηρεάζουν μόνο την ευημερία των εργαζομένων, αλλά δημιουργούν και πρόσθετο οικονομικό κόστος μέσω των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και των χαμένων ωρών εργασίας.

Το Lancet Countdown on Health and Climate Change (Λαντσέτ: Αντίστροφη μέτρηση για την υγεία και την κλιματική αλλαγή) υπολόγισε ότι η Ινδία έχασε 247 δισεκατομμύρια δυνητικές ώρες εργασίας λόγω έκθεσης στη ζέστη μόνο το 2024. Αυτό αντιπροσωπεύει μια δραματική αύξηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες και καταδεικνύει την αυξανόμενη κλίμακα του προβλήματος.

Οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε μια πιο ζεστή πραγματικότητα

Καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμοστούν.

Σε όλη την Ινδία, οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν μεταφέρει τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, για να αποφύγουν τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Οι κατασκευαστές αυξάνουν τα διαλείμματα, επενδύουν σε συστήματα ψύξης και τροποποιούν τα προγράμματα παραγωγής.

Οι μεγάλες εταιρείες λαμβάνουν επίσης μέτρα.

Ορισμένες εταιρείες έχουν εγκαταστήσει κλιματισμό στις εγκαταστάσεις παραγωγής, έχουν δημιουργήσει σκιερούς διαδρόμους και έχουν εφαρμόσει δομημένους κύκλους εργασίας-ανάπαυσης.

Άλλες παρέχουν γιλέκα ψύξης, λύσεις ενυδάτωσης και καθορισμένους χώρους ανάπαυσης για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, αυτές οι λύσεις συχνά παραμένουν απρόσιτες για τους εργαζόμενους στον άτυπο τομέα, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της Ινδίας.

Εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται σε ακραίες συνθήκες επειδή δεν έχουν την δυνατότητα να σταματήσουν.

Δημιουργία οικονομιών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή

Οι ειδικοί υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι η προσαρμογή στην ακραία ζέστη απαιτεί κάτι περισσότερο από βραχυπρόθεσμες προσαρμογές στον χώρο εργασίας.

Οι μακροπρόθεσμες λύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καλύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό, αύξηση των χώρων πρασίνου, βελτιωμένο σχεδιασμό κτιρίων και ισχυρότερη προστασία των εργαζομένων.

Οι πόλεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις υποδομές ψύξης, στους σκιερούς δημόσιους χώρους και στην πρόσβαση στο νερό.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν κανονισμούς που προστατεύουν τους εργαζόμενους από την επικίνδυνη έκθεση στη ζέστη, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Χωρίς αυτά τα μέτρα, το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσει να αυξάνεται, απειλώντας την παραγωγικότητα, τη δημόσια υγεία και την οικονομική ανάπτυξη.