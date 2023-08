Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής κήρυξε τη Χαβάη ο Μπάιντεν – Δραματική η κατάσταση στο Μάουι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, καθώς από τις καταστροφικές πυρκαγιές καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μια πόλη στο Μάουι και τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση φυσικής καταστροφής αποδεσμεύονται σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι, που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι», εξήγησε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες διάσωσης και ανοικοδόμησης του νησιού, όπου η τουριστική πόλη Λαχέινα, η παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε.

Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν επίσης σε προγράμματα ανάκαμψης.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον κυβερνήτη της Χαβάης, Τζος Γκριν, και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις ζωές που χάθηκαν και τις καταστροφές κατοικιών.

Η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το γραφικό θέρετρο Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, ενώ άφησε πίσω της αποκαΐδια και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στα πλάνα από την περιοχή διακρίνονται ολόκληρες γειτονιές και επιχειρήσεις ισοπεδωμένες και οχήματα καμένα ολοσχερώς, στη δυτική πλευρά του νησιού.

Λόγω της φωτιάς έκλεισαν οι περισσότεροι δρόμοι γύρω από τη Λαχέινα, την ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Βασιλείου της Χαβάης. Η πόλη είναι ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα του Μάουι και προσελκύει σχεδόν 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο – δηλαδή το 80% των επισκεπτών του νησιού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι πυρκαγιές πυροδοτήθηκαν από την ξηρή βλάστηση, τους ισχυρούς ανέμους και τη χαμηλή υγρασία.

Ένας κάτοικος του Μάουι, ο Ντάστιν Καλεϊόπου, είπε ότι η οικογένειά του, που τώρα έχει μεταφερθεί στην άλλη πλευρά του νησιού, είχε στη διάθεσή της μόλις μερικά λεπτά για να φύγει. Έχασε όμως δύο σπίτια που της ανήκαν εδώ και πολλές γενιές.

«Υπάρχουν ακόμη τόσοι πολλοί άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορούμε να έλθουμε σε επαφή και αυτό ισχύει για πολλές οικογένειες εδώ», είπε μιλώντας στο πρόγραμμα Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC News. «Όλοι οι γνωστοί μου είναι πλέον άστεγοι», πρόσθεσε.

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης και πήραν διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων του τυφώνα Ντόρα, που απείχε εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαβάης. Οι άνεμοι έχουν πλέον κοπάσει.

Εκτός από τις απώλειες ανθρώπων, οι φλόγες κατέκαψαν και πολιτιστικούς θησαυρούς, όπως την ιστορική ινδοσυκιά της Λαχέινα, ενός δέντρου που έστεκε στο σημείο όπου βρισκόταν κάποτε το παλάτι του βασιλιά Καμεχαμεχά Γ΄, τον 19ο αιώνα.

Περισσότερα από 270 κτίσματα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ανέφερε η εφημερίδα Honolulu Star-Advertiser, επικαλούμενη αναφορές από τις υπερπτήσεις της Πολιτικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής του Μάουι.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει γεννηθεί στη Χαβάη, ανάρτησε στην πλατφόρμα X έναν υπερσύνδεσμο προς μια οργάνωση αρωγής για τους πληγέντες.

«Είναι δύσκολο να βλέπω κάποιες από τις εικόνες που έρχονται από τη Χαβάη, μια περιοχή τόσο ξεχωριστή για πολλούς από εμάς», έγραψε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η Μισέλ Ομπάμα «σκέφτονται εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους ή που η ζωή τους ανατράπηκε».

It’s tough to see some of the images coming out of Hawai’i — a place that’s so special to so many of us. Michelle and I are thinking of everyone who has lost a loved one, or whose life has been turned upside down.

If you’d like to help, you can do so here.…

