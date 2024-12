Σεισμός 7 Ρίχτερ κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Την ίδια στιγμή, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμi από το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:44 π.μ. δυτικά του Φερντέιλ, μιας μικρής πόλης στην κομητεία Χάμπολντ κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Σαν Φρανσίσκο. Ακολούθησαν μικρότεροι μετασεισμοί.

🚨BREAKING: Epicenter of 7.0-magnitude earthquake off the coast of Northern California. Tsunami warnings in effect. 🌊⚠️ pic.twitter.com/GfjNQUmGMG — Luca French (@Iucafrench) December 5, 2024

Breaking! Earthquake located 37 miles off the cost of California! Tsunami Warning issued!! Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you’re between Florence,

OR & Santa Cruz, CA: Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX — Jakey (@JacobBaker613) December 5, 2024

BREAKING NEWS A second major earthquake, with a magnitude of 7.0, is now being reported!#Tsunami #earthquake https://t.co/QKfLgJWgLj pic.twitter.com/9RnUT1yU5v — Bharat Spectrum (@BharatSpectrum) December 5, 2024

Ferndale Main Street looks pretty good considering. Not seeing any windows out ..yet. Here’s Valley Grocery. #earthquake #ferndaleca pic.twitter.com/0M8kHOI5e6 — Caroline Titus (@caroline95536) December 5, 2024

Η Περιφέρεια Ταχείας Μεταφοράς του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, γνωστή ως BART, διέκοψε την κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Όκλαντ.

Η προειδοποίηση αναφέρει ότι καμία περιοχή δεν είναι ακόμα αντιμέτωπη απέναντι με κύματα, αλλά εάν όποιος βρίσκεται κοντά σε ακτογραμμή θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο κινδύνου.

Στην περιοχή της Σάντα Κρουζ, τα τηλέφωνα χτυπούσαν με προειδοποίηση για τσουνάμι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έλεγε: «Μια σειρά από ισχυρά κύματα και ισχυρά ρεύματα μπορεί να επηρεάσουν τις ακτές κοντά σας. Κινδυνεύετε. Απομακρυνθείτε από τα παράκτια ύδατα. Πηγαίνετε σε ψηλό έδαφος ή στην ενδοχώρα τώρα. Μείνετε μακριά από τις ακτές μέχρι οι τοπικοί αξιωματούχοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψετε».