Γιατί το Ισραήλ βομβαρδίζει το Λίβανο με λευκό φώσφορο;

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει εντατικά λευκό φώσφορο σε μια λωρίδα γης στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σημειώσει αυτή την περιοχή ως κόκκινη ζώνη στους χάρτες που διανέμει στους Λιβανέζους, λέγοντάς τους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους εκεί.

Τον Μάρτιο, το Al Jazeera μετέδωσε τους ισχυρισμούς ειδικών ότι το Ισραήλ προσπαθεί να καταστήσει τη γη ακατοίκητη με διάφορες τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λευκού φωσφόρου.

Περισσότερα από 2.268 στρέμματα έχουν πληγεί σε 191 επιθέσεις με τη χρήση του αμφιλεγόμενου πυρομαχικού από τις 8 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο Λιβανέζος ερευνητής Αχμάντ Μπαϊντούν και η ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών Green Southerners.

Τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου αναφλέγονται όταν εκτεθούν σε οξυγόνο σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και ρίχνουν βροχή πυκνού λευκού καπνού αναμεμειγμένου με οξείδια του φωσφόρου.

White phosphorus is an incendiary substance. It burns at extremely high temperatures when exposed to air, and can continue to burn inside flesh. It causes horrific pain and life-changing injuries, and cannot be put out with water.

Τα πύρινα θραύσματα συνεχίζουν να καίγονται – στη βλάστηση, στα κτίρια ή κατευθείαν μέσα από την ανθρώπινη σάρκα – μέχρι να στερηθούν το οξυγόνο.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου για να δημιουργήσει ένα πέπλο καπνού στο πεδίο της μάχης, ωστόσο ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι τα έχει χρησιμοποιήσει πάνω από κατοικημένες περιοχές και όχι σε πεδία μάχης, τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο – γεγονός που παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Οι πιο έντονοι βομβαρδισμοί έγιναν πράγματι σε αυτή τη συνοριακή περιοχή», δήλωσε ο Ράμι Ζουράικ, πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού Τοπίου και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού.

Η έρευνα του Μπαϊντούν επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ επικέντρωσε τη χρήση λευκού φωσφόρου σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, με μεγαλύτερη ένταση τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης.

Την περασμένη Τετάρτη τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκαν η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθουσιασμένοι, χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι επέστρεφαν στα χωριά τους στο νότο μέσα σε λίγες ώρες.

Αλλά μια μέρα μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη του με την κόκκινη ζώνη «εκτός ορίων».

«Απαγορεύεται σε αυτό το στάδιο να επιστρέψετε στα σπίτια σας από αυτή τη γραμμή νότια μέχρι νεωτέρας», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην αραβική γλώσσα Αβιχάι Αντράι στο Χ, πρώην Twitter.

Σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο σε 60 ημέρες για να δώσει χώρο στον λιβανέζικο στρατό που θα αναπτυχθεί στα νότια.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να βρίσκεται στην περιοχή αυτή.

Οριοθετείται από τον ποταμό Λιτάνι στα βόρεια, ο οποίος απέχει 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα στο πλησιέστερο σημείο του και 28 χιλιόμετρα στο πιο απομακρυσμένο, και από την οριοθέτηση της Γαλάζιας Γραμμής με το Ισραήλ.

Το Public Works Studio, ένα στούντιο αστικού σχεδιασμού και χάραξης πολιτικής στο Λίβανο, δημοσίευσε επίσης στο διαδίκτυο μια σειρά χαρτών που τεκμηριώνουν την καταστροφή του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των σημείων όπου χρησιμοποιήθηκε λευκός φώσφορος.

«Οι περισσότερες από τις περιοχές που επλήγησαν από τον φώσφορο περιλαμβάνονται στη λωρίδα που ανέφερε ο Αβιχάι ότι είναι απαγορευμένη για τους κατοίκους του νότου να επιστρέψουν», δήλωσε στο Al Jazeera έερευνητής του Public Works Studio.

NEW: Israel’s use of white phosphorus in south Lebanon is putting civilians at risk and contributing to displacement.

HRW verified the use of white phosphorus munitions by Israeli forces in at least 17 municipalities in south Lebanon since Oct. 2023. https://t.co/K9WpgX1Ppc pic.twitter.com/AtmbPJaeCQ

— Human Rights Watch (@hrw) June 5, 2024