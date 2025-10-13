ΣΕΠΕ Χανίων:Την Τρίτη 14 του Οκτώβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! Υπερασπιζόμαστε τη ζωή, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον της νέας γενιάς

ΕΜΕΙΣ KAI ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΕΣ!

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ!

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 10πμ ΣΤΗΝ πλ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ!

Συναδέλφισσες-οι,

Ο ΣΕΠΕ Χανίων χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που νέκρωσαν χώρους δουλειάς στη μεγάλη απεργία της 1ης του Οκτώβρη. Χαιρετίζει τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά που απέργησαν και βγήκαν στους δρόμους, με δεκάδες νηπιαγωγεία κλειστά, και πολλά δημοτικά να αγγίζουν το 70% και 80% συμμετοχής στην απεργία.

Συνολικά η συμμετοχή στην απεργία των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά προσέγγισε το 40%!

Σε μεγάλους χώρους δουλειάς και εδώ στα Χανιά σταμάτησε πλήρως η παραγωγή. Όλοι εμείς μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενώσαμε δυνάμεις και διατρανώσαμε πως «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές»!

Ξεκαθαρίσαμε πως το νομοσχέδιο της εξόντωσης της κυβέρνησης της ΝΔ, που προβλέπει:

• 13 ώρες δουλειάς με περισσότερες και πιο φθηνές υπερωρίες για την εργοδοσία

• 10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο – διευθέτηση σε 12μηνη βάση

• Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία

• Επέκταση της «κατά παραγγελία» απασχόλησης – δουλειά χωρίς κανέναν προγραμματισμό

• Εξαΰλωση της ενιαίας ετήσιας άδειας αναψυχής με κατακερματισμό της σε όλο τον χρόνο

• Προσλήψεις «fasttrack» για δουλειά 2 ημερών – νέο χτύπημα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία,

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

Η απάντηση μας θα είναι ακόμα πιο δυναμική με νέα γενική απεργία!

Βγαίνουμε στους δρόμους ξανά:

 Για να εκφραστεί η μεγάλη αγανάκτηση που υπάρχει για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, που έχει μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου.

 Για τα σχολεία που ξεκίνησαν με χιλιάδες κενά (μόνο στα Χανιά ξεπερνούν τα 265 στην πρωτοβάθμια) σε αίθουσες – κλουβιά και με ένα δυσβάσταχτο κόστος για εμάς και τις οικογένειες των μαθητών μας.

 Για τα εκατοντάδες ολοήμερα που μένουν κλειστά ή υπολειτουργούν και τα χιλιάδες παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και μένουν ακάλυπτα στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και εκπαιδευτικών και εξαιτίας των περικοπών στα κονδύλια του ΕΣΠΑ σε Παιδεία και Υγεία.

 Για την ακρίβεια που κατατρώει το πενιχρό μας εισόδημα, για την επικίνδυνη κατάσταση στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία μας, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά και έχει μετατρέψει την προστασία της υγείας μας σε χώρο για να πλουτίζουν από τον πόνο μας οι κλινικάρχες και οι όμιλοι τους.

 Για τις πετσοκομμένες συντάξεις που δεν φτάνουν για μια αξιοπρεπή ζωή στα γεράματα.

 Για να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στα πολεμοκάπηλα σχέδια τους και στους φουσκωμένους κρατικούς προϋπολογισμούς για τους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ όταν η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται, θεωρείται αναλώσιμη όπως αποδείχτηκε από το έγκλημα στα Τέμπη.

Πιο αποφασιστικά. Κλιμακώνουμε με νέα Απεργία.

Στις 14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία, κατεβαίνουμε στον δρόμο, υπερασπιζόμαστε τη ζωή, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον της νέας γενιάς!

Δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στην εκμετάλλευση που μας οδηγεί στην αποκτήνωση και τη βαρβαρότητα του πολέμου.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών και όχι δουλειά ήλιο με ήλιο!

Όσο μελάνι και να χύσουν δεν πείθουν! Εμείς γνωρίζουμε καλά πως ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο.

Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.

Δεν περιμένουμε φανταστικούς σωτήρες για να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Όλοι μαζί μπορούμε να

αλλάξουμε τα πράγματα, μαζί με τους γονείς, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τη νέα γενιά! Μόνο

στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, μπορεί να έρθουν θετικές

εξελίξεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

• Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους! Δουλειά με δικαιώματα!

• Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης.

• Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου.

• Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και όχι για τους ιμπεριαλιστικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

• Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου!

• Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

Όλοι στο Σωματείο μας! Όλοι στον αγώνα!

14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς!