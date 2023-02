Η SKY express απογειώνεται στα Ermis Awards με τις κορυφαίες διακρίσεις Brand και Client of the Year!

Κατακτώντας 12 βραβεία και την ανώτατη διάκριση Brand και Client of the Year, η αεροπορική της νέας εποχής πρωταγωνίστησε στη μεγάλη διοργάνωση του κλάδου της επικοινωνίας.

Με ακόμα περισσότερες βραβεύσεις υποδέχεται η SKY express τη νέα χρονιά! Μετά την αναγνώριση ως διεθνές case study από την Google, την ανάδειξη ως ευρωπαϊκή εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο πτητικού έργου από το Eurocontrol, τη διάκριση ως Brand of the Year στα PEAK Awards, σειρά είχε η επιβράβευση από τον κορυφαίο θεσμό που αξιολογεί τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία στη χώρα.

Στο γιορτινό κλίμα των Ermis Awards που διοργάνωσε η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας στις 27 Ιανουαρίου, η διαφημιστική καμπάνια της SKY express που δημιούργησε η Soho Square Athens με τίτλο «Μικροαντικείμενα», απέσπασε τα περισσότερα βραβεία σε πληθώρα κατηγοριών.

Συγκεκριμένα:

– Κορυφαία διάκριση Brand και Client of the Year

– Grand Ermis στην κατηγορία Καταχωρήσεις

– Τέσσερα (4) Gold στην κατηγορία Καταχωρήσεις

– Τρία (3) Gold στην κατηγορία Υπαίθριες Διαφημίσεις

– Ένα (1) Gold στην κατηγορία Small Budget Digital

– Ένα (1) Gold στην κατηγορία Art Direction

– Ένα (1) Silver στην κατηγορία Καταχωρήσεις

– Ένα (1) Silver στην κατηγορία Υπαίθριες Διαφημίσεις

Σε συνεργασία με την καταξιωμένη και έμπειρη ομάδα της διαφημιστικής εταιρείας Soho Square Athens, η SKY express έφερε ακόμα πιο κοντά στο κοινό αγαπημένα σημεία της Ελλάδας με ανταγωνιστικούς όρους και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Όπως τόνισε ο Μάρκος Μαρκάκης, Digital Marketing & Sales & Manager της SKY express: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα 12 βραβεία και τις διακρίσεις που κερδίσαμε στα φετινά Ermis Awards. Είναι μια ακόμα σημαντική επιβράβευση της στρατηγικής που ακολουθούμε με σκοπό να φέρουμε στον κλάδο των αερομεταφορών μια φρέσκια πρόταση με σύγχρονη αισθητική, γεμάτη αισιοδοξία και ξεχωριστές εμπειρίες που εκφράζει αυτό που πραγματικά είναι το ταξίδι. Είναι επίσης το αποτέλεσμα μιας άκρως επιτυχημένης συνεργασίας με την Soho Square Athens που βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και συμπόρευσης με το κοινό όραμα να δημιουργήσουμε μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τον κόσμο».

Σχετικά με την SKY express

H SKY express, μέλος του Δ.Σ. της ERA, είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία. Έχει το μεγαλύτερο δίκτυο εγχώριων προορισμών (34), ενώ εξυπηρετεί 24 διεθνείς προορισμούς. Έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες interline με παγκόσμιους αερομεταφορείς, όπως Air France, KLM, Qatar Airways, easy jet, Delta, Emirates, American Airlines, Air Transat, Condor κ.α.

Τα τελευταία δύο χρόνια προέβη στον εκσυγχρονισμό του στόλου της με την απόκτηση 8 καινούργιων AIRBUS A320neo, ενός AIRBUS A320ceo και 6 ATR 72-600, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις παγκοσμίως στο χώρο των αερομεταφορών. Με την προσθήκη εντός του 2023 δύο AIRBUS A321neo, ο στόλος της SKY express πρόκειται να απαριθμεί 23 αεροσκάφη, συνεχίζοντας να διαθέτει το νεότερο και πιο «πράσινο» στόλο στην Ελλάδα και έναν από τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον στην Ευρώπη.

