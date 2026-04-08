Η SKY express μεταφέρει και φέτος το Άγιο Φως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Με προγραμματισμένες πτήσεις, η SKY express, η «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» για το 2025 (ERA), θα μεταφέρει και φέτος το Άγιο Φως από την Αθήνα σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας. Σε μια περίοδο με έντονες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα της Ανάστασης αναδεικνύει περισσότερο από ποτέ την αξία της ειρήνης και της αδελφοσύνης.

To Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη με πτήσεις της SKY express.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Από το 2017, η SKY express συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

Παράλληλα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίσουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες.

Σχετικά με τη SKY express

Συνδέοντας την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), το 2025, βραβεύτηκε από την ERA (European Regions Airline Association) με την κορυφαία διάκριση, “Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς” στην Ευρώπη, καθώς και με το βραβείο για την “Καλύτερη Περιφερειακή Συνδεσιμότητα”.

Η SKY express κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στο εξωτερικό με 27 διεθνείς προορισμούς και συνεργασίες με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Διαθέτει τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής, αποτελούμενο από 29 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, που συνδυάζουν άνεση, τεχνολογία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

W: www.skyexpress.com

FB: https://www.facebook.com/SKYexpressAirlinesGreece

IG: https://www.instagram.com/skyexpressgreece/

LI: https://www.linkedin.com/company/sky-express-airlines/

YT: https://www.youtube.com/c/SKYexpressAirlineGreece