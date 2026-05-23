Πάμπλουτοι Ινδοί «βλέπουν» την Κρήτη ως τουριστικό παράδεισο

Εκδήλωση ξενοδόχων και ελληνο-ινδικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο.

Οι νέες προοπτικές, που ανοίγονται στον τουρισμό και την αγορά εργασίας μεταξύ Κρήτης και Ινδίας, θα συζητηθούν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνεται στο Ηράκλειο.

Ινδοί εργάζονται ήδη στα ξενοδοχεία του νησιού, ενώ η έναρξη των απευθείας πτήσεων από την Ινδία στην Κρήτη -μέσω του νέου αεροδρομίου- ανοίγει μια σπουδαία πύλη εισόδου σε μια αγορά 1,5 δισεκατομμυρίου κατοίκων.

«Η Ινδία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως για τον τουρισμό πολυτελείας και η Κρήτη θα πάρει ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της αγοράς, με την έναρξη των πτήσεων από την Ινδία», είπε στην «Π» ο πρόεδρος των Ξενοδόχων του Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού έχουν έρθει και δουλεύουν σε διάφορα πόστα εργαζόμενοι από την Ινδία και όταν αρχίσουν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Καστελλίου, ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατακόρυφα.

Τουρίστες πολυτελείας

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Από τα 17 εκατομμύρια δολάρια που ξόδευαν οι Ινδοί για ταξίδια στο εξωτερικό πριν από δεκαπέντε χρόνια, σήμερα το ποσό έχει εκτοξευθεί στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις έρευνες, μέχρι το 2030 ο αριθμός των Ινδών που θα ταξιδεύουν εκτός συνόρων αναμένεται να αγγίξει τα 50 εκατομμύρια.

Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία, οι εύποροι πολίτες της χώρας ιεραρχούν πλέον τα ταξίδια και τις αυθεντικές εμπειρίες στην κορυφή των δαπανών τους, πάνω από το real estate ή τα αυτοκίνητα πολυτελείας.

«Η νοοτροπία των Ινδών είναι τέτοια που αν τους δώσετε έναν καλό λόγο για μια ανώτερη εμπειρία ή ανάμνηση, θα ξοδέψουν χωρίς δισταγμό, ξεπερνώντας το κριτήριο της τιμής», επισημαίνουν στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Γιατί τους ταιριάζει η Κρήτη

Η Κρήτη συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που αναζητά ο Ινδός επισκέπτης υψηλού οικονομικού επιπέδου.

Πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο και ιστορία, υποδομές υψηλών προδιαγραφών για τουρισμό αναψυχής, συνέδρια και γαμήλιο τουρισμό, ήπιο κλίμα, έντονη νυχτερινή ζωή και αγορές για τα ψώνια τους.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τους Ινδούς ταξιδιώτες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας στους τρεις Ινδούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη ταξιδεύει με σύντροφο ή οικογένεια, γεγονός που υποδηλώνει ευκαιρίες για τουριστικά προϊόντα προσαρμοσμένα σε ζευγάρια, νέες οικογένειες ή μεγαλύτερες οικογενειακές ομάδες.

«Οι Ινδοί ταξιδιώτες παρακινούνται από πολιτιστικούς παράγοντες που συνδυάζουν διάφορα ενδιαφέροντα για να δημιουργήσουν μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Εκτός από τη γαστρονομία, τη νυχτερινή ζωή και τα ψώνια, οι Ινδοί ταξιδιώτες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την ευεξία, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην ινδική κουλτούρα».

Η ζήτηση από την Ινδία για ευρωπαϊκούς προορισμούς είναι επίσης εποχιακά πλεονεκτική, με τα ταξίδια να κορυφώνονται στις ενδιάμεσες περιόδους (Μάρτιος έως Ιούλιος) και τον χειμώνα (Δεκέμβριος και Ιανουάριος), ευνοώντας επίσης μια θετική αντίληψη για τις κλιματικές συνθήκες.

Ωστόσο, για να αξιοποιήσουν πλήρως την αναπτυσσόμενη ινδική αγορά, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένες ανησυχίες. Αυτές περιλαμβάνουν τα επίπεδα ικανοποίησης και την αντίληψη ασφάλειας, οι οποίες αποτελούν βασικές παραμέτρους για τον φιλικό προς την οικογένεια τουρισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025, συλλέχθηκαν κάποια βασικά συμπεράσματα για τους Ινδούς τουρίστες.

Μια σημαντική ιδιαιτερότητα της αγοράς της Ινδίας είναι ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό (13,8%) ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να κάνουν 5 ή περισσότερα ταξίδια, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 4,2% στην Αυστραλία και 9,9% στην Κίνα.

Οι Ινδοί κάνουν τον πιο έγκαιρο προγραμματισμό κρατήσεων, τόσο για τη διαμονή όσο και για τη μεταφορά και τις δραστηριότητες. Η απόλαυση και η χαλάρωση είναι το βασικότερο κίνητρο διακοπών στο εξωτερικό για τους Ινδούς σε ποσοστό 51%.

Η εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού αποτελεί κίνητρο σε ποσοστό 50,5%. Σχετικά με το είδος των διακοπών στο εξωτερικό, ξεχωρίζουν τα ταξίδια για επίσκεψη σε αξιοθέατα, ενώ σημαντική είναι και η προτίμηση για ταξίδια στη φύση.

Σχετικά με τις χώρες που σκέφτονται να επισκεφθούν τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα για την Ινδία βρίσκεται στην 26η θέση με ποσοστό 5,9%, καθώς στις πρώτες θέσεις προτίμησης έχει κυρίως ασιατικούς προορισμούς.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ανέβηκε 13 θέσεις, σε σχέση με το 2024 που βρισκόταν στην 39η θέση (3,4%).

Αναφορικά με το μέγεθος της δαπάνης για διακοπές τους επόμενους 12 μήνες, οι Ινδοί προτίθενται να ξοδέψουν περισσότερο, ενώ προτιμητέο κατάλυμα είναι το ξενοδοχείο/μοτέλ, σε ποσοστό που κυμαίνεται 66,5%.

Τέλος, σχεδόν ένα 30% τουριστών από την Ινδία προχωράει σε ενοικίαση αυτοκινήτου όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Θέτοντας την Ινδία ως στόχο πρώτης γραμμής, η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε το «παρών» στη φετινή Διεθνή Τουριστική Έκθεση στη Βομβάη.

Όπως τονίστηκε: «Οι αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζουν ήδη τις απευθείας πτήσεις τους προς το νησί και ήρθε η ώρα η Κρήτη να συστηθεί δυναμικά σε αυτή τη νέα, τεράστια αγορά».

