Κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες ΗΠΑ και Ιράν

Κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες φέρεται να βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν, μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε πως έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμα και τώρα που σας μιλάω κάποια δουλειά γίνεται. Υπάρχει μια πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, αύριο, σε καναδυό ημέρες, να έχουμε ενδεχομένως κάτι να πούμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, στην Ινδία.

Παράλληλα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχης Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ, δήλωσε πως είχε εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τεχεράνη.

Οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων 24 ωρών οδήγησαν σε ενθαρρυντική πρόοδο προς την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Πολύ μακριά και πολύ κοντά»

Από την πλευρά του, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως «βρισκόμαστε πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά (στη συμφωνία)», αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να αλλάζουν τη στάση τους.

«Αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε μια τάση άμβλυνσης των διαφωνιών, αλλά πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», τόνισε.

Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία και η «εχθρότητα» των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν είναι μακροπρόθεσμη, οπότε δεν μπορεί κανείς να περιμένει να επιτευχθεί αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Οπως είπε, «σημαντικό ζήτημα παραμένει η πειρατεία (σ.σ.: ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ), αλλά προτεραιότητά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στο Λίβανο».

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οποιοσδήποτε μηχανισμός αφορά τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε επίσης ότι το Ιράν επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης μέσω των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

«Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας»

Νωρίτερα σήμερα, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είπε στον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών σήμερα στην Τεχεράνη, ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν ειλικρινή στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των εθνικών δικαιωμάτων του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου που είχαν ως αποτέλεσμα η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ να παραμένει κλειστή για τα περισσότερα πλοία, παρά την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Μουνίρ συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε δύο συναντήσεις, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο έγγραφο των 14 σημείων που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θεωρεί ως το βασικό πλαίσιο για τις συνομιλίες και σε μηνύματα που αντήλλαξαν οι δύο πλευρές.

Ο Γαλιμπάφ είπε πως το Ιράν θα υπερασπιστεί τα «νόμιμα δικαιώματά του», τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στις διαπραγματεύσεις, όμως πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί «μία πλευρά που δεν έχει κανένα ίχνος ειλικρίνειας», ένας ισχυρισμός που έχει διατυπώσει το Ιράν αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι εάν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εν νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες» σε σύγκριση με την αρχή των εχθροπραξιών.

