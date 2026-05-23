Δημογλίδου για τις συλλήψεις στην Κρήτη: Κάθε επιχείρηση δίνει νέα στοιχεία για την εξιχνίαση επόμενων υποθέσεων

Στην εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κάνοντας λόγο για οργανωμένα κυκλώματα με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις που χειρίστηκαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι «βλέπουμε ότι συμμετέχουν οικογένειες ουσιαστικά σε αυτές».

Στη μία από τις οργανώσεις εντοπίστηκαν δύο υποομάδες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, προέκυψε ότι δύο άτομα εμπλέκονται και σε υπόθεση παράνομης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι κάθε επιχείρηση δίνει νέα στοιχεία για την εξιχνίαση επόμενων υποθέσεων, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αποφέρει αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, σημειώνοντας ότι «η εικόνα στην Κρήτη είναι ήδη καλύτερη και οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στη Δικαιοσύνη».

