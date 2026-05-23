ΕΛΛΑΔΑΚΡΗΤΗ

Δημογλίδου για τις συλλήψεις στην Κρήτη: Κάθε επιχείρηση δίνει νέα στοιχεία για την εξιχνίαση επόμενων υποθέσεων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στη μία από τις οργανώσεις εντοπίστηκαν δύο υποομάδες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Στην εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, κάνοντας λόγο για οργανωμένα κυκλώματα με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις που χειρίστηκαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι «βλέπουμε ότι συμμετέχουν οικογένειες ουσιαστικά σε αυτές».

Στη μία από τις οργανώσεις εντοπίστηκαν δύο υποομάδες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, προέκυψε ότι δύο άτομα εμπλέκονται και σε υπόθεση παράνομης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι κάθε επιχείρηση δίνει νέα στοιχεία για την εξιχνίαση επόμενων υποθέσεων, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αποφέρει αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, σημειώνοντας ότι «η εικόνα στην Κρήτη είναι ήδη καλύτερη και οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στη Δικαιοσύνη».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βορίζια: Διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέως για την ποινική τύχη...

0
Θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την...

Πάμπλουτοι Ινδοί «βλέπουν» την Κρήτη ως τουριστικό...

0
Εκδήλωση ξενοδόχων και ελληνο-ινδικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο. Οι νέες προοπτικές,...

Βορίζια: Διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέως για την ποινική τύχη...

0
Θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την...

Πάμπλουτοι Ινδοί «βλέπουν» την Κρήτη ως τουριστικό...

0
Εκδήλωση ξενοδόχων και ελληνο-ινδικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο. Οι νέες προοπτικές,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το μήνυμα της Ιωάννας Μελάκη για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Επέστρεψαν στη χώρα μας οι Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα: «Ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία»
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βορίζια: Διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέως για την ποινική τύχη του 43χρονου αγροτοκτηνοτρόφου

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την...

Πάμπλουτοι Ινδοί «βλέπουν» την Κρήτη ως τουριστικό παράδεισο

ΠΚ team ΠΚ team -
Εκδήλωση ξενοδόχων και ελληνο-ινδικού Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο. Οι νέες προοπτικές,...

Πανελλαδικές και ύπνος: Πόσες ώρες είναι αρκετές για τους υποψήφιους

ΠΚ team ΠΚ team -
Για την επιτυχία δεν απαιτείται μονάχα διάβασμα! Διάβασμα, επαναλήψεις, μαθήματα......

Κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες ΗΠΑ και Ιράν

ΠΚ team ΠΚ team -
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές με γνώση...