ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλημμύρες από τη νεροποντή στα νότια του νομού Ηρακλείου – Καταστροφές από το χαλάζι στην ενδοχώρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το Ηράκλειο, με χαλάζι να προκαλεί μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ στη νότια Κρήτη βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα

Χειμωνιάτικο σκηνικό θύμισε ο καιρός το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στον νομό Ηρακλείου, όπου στα νότια κυρίως περιοχές πλημμύρισαν από την νεροποντή, ενώ στην ενδοχώρα σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αμπελώνες πολλών περιοχών.

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι ήδη εμφανείς στον ανθό των καλλιεργειών στις Δαφνές, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, όπως δημοσιεύει το neakriti.gr. Σύμφωνα με παραγωγούς, η ζημιά θεωρείται σοβαρή και ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τη φετινή παραγωγή.

Την ίδια ώρα, στον Τσούτσουρα η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ζημιές προκλήθηκαν ειδικά στο ρέμα που χωρίζει τους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών–Αστερουσίων, οι οποίοι «μοιράζονται» διοικητικά το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

Όπως κατήγγειλαν κάτοικοι στο cretalive.gr, το ρέμα ανυψώθηκε κατά 70 εκατοστά από τα μπάζα, με συνέπεια -λόγω της έντονης νεροποντής- να μην υπάρχει έξοδος διαφυγής από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, σφοδρή νεροποντή έπληξε και το Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, όπως κι άλλες περιοχές της Κρήτης.

