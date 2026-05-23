Το μήνυμα της Ιωάννας Μελάκη για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

«Σύμβολο Πίστης τόλμης, θαρους και αντίστασης, για την ελευθερια του νησιού μας»

«Η Μάχη της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς ένα κορυφαίο γεγονός της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι σύμβολο ελευθερίας, Πίστης ,αντίστασης,Τιμης και συλλογικής αξιοπρέπειας», αναφέρει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος των Καταναλωτών της Κρήτης κ.Ιωαννα Μελακη

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς Κρήτης.κ

Ιωάννα Μελάκη, στο μήνυμά της για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τόνισε ότι το ιστορικό γεγονός αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας:

Οι απλοί άνθρωποι ,της καθημερινότητας και του μόχθου ,της επιβίωσης, που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι σε μια πανίσχυρη δύναμη, απέδειξαν πως η δύναμη της ψυχής και .της αξίας των ιδανικών ,που ως Κρήτη τα έχουμε διαχρονικά μπορεί να υπερβεί κάθε φόβο κάθε απειλή και κάθε σνυπερβλητη δυσκολία.

Οι Κρητικοί, μαζί με τους συμμάχους μαχητές, αγωνίστηκαν με ενότητα, αντιτάχθηκαν στον άξονα με απαράμιλλο θάρρος και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, στην παγκόσμια ιστορία , διότι η Κρήτη, στην ανδριωσυνη και στο πείσμα του λαού της,δεν είναι συγκρισημη,!!!

Σήμερα, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, ανασφάλεια κοινωνικές αναταράξεις και αβεβαιότητα, το μήνυμα της Μάχης της Κρήτης παραμένει επίκαιρο και ηχηρό.

Δεν πρέπει κανένα Κρητικό και Κρητικια..να.μην τον αγγιζει..διότι αυτή η αντίσταση προς τον κατακτητή,έχει ριζώσει βαθειά μέσα σε κάθε κύτταρο.

Μας υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες κατακτήσεις γεννιούνται μέσα από την ομοψυχία, τη συλλογική προσπάθεια και την πίστη σε υψηλές αξίες,που ως νησί τις διαθέτουμε και δεν τις ξεπουλαμε…

Μας καλεί, να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στην ιστορία, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Χρέος όλων μας είναι, να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στους νέους ανθρώπους. Να τους διδάξουμε ότι η Ιστορία δεν είναι μόνο μνήμη του παρελθόντος, αλλά φλόγα που φωτίζει το μέλλον. Να τους εμπνεύσουμε να αγωνίζονται με ήθος, τόλμη και αισιοδοξία για έναν κόσμο δικαιότερο, αντάξιο των θυσιών και των ιδανικών των προγόνων μας

Ιωάννα Μελάκη

Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης