Παλιός καλός Τεντόγλου – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,46μ!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην κορυφή με εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα και σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε τρία άλματα συνολικά, με δύο έγκυρες προσπάθειες και μία άκυρη. Ξεκίνησε τον αγώνα του με άλμα στα 8,37 μέτρα, με την δεύτερη να είναι άκυρη, πριν «πετάξει» στα 8,46μ. στην τρίτη του προσπάθεια, επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ μίτινγκ και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς παγκοσμίως, την οποία είχε σημειώσει ο Ζέρσον Μπαλντέ από την Πορτογαλία τον Μάρτιο.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ με άλμα στα 8,32μ., ενώ ακολούθησαν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.

Πακέτο μέτρων 800 εκατ. ευρώ: Επιδόματα για...

