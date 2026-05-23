«Τουρκία: Δικαστική απόφαση, ράπισμα στο Κράτος Δικαίου.»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλυτικής Επιτροπής Ευρωπαικής Ένωσης-Τουρκίας και Ισπανός ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ εισηγητής του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου μετά την αποπομπή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δικαστική απόφαση έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζουμε την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και της δικαστικής απόφασης που ακύρωσε το Συνέδριο του CHP και φέρεται να αποκατέστησε έναν πρώην ηγέτη του κόμματος σε ηγετική θέση.

Αυτή η απόφαση -μαζί με τη δικαστική καταστολή που πολλά μέλη του CHP, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υφίστανται εδώ και μήνες- αποτελεί σοβαρή επίθεση στο δημοκρατικό πλουραλισμό, το Κράτος Δικαίου και την κυρίαρχη βούληση των μελών του κόμματος και των ψηφοφόρων στην Τουρκία.

Επιδεινώνει τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία. Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν την ηγεσία και τις εσωτερικές τους δομές μέσω διαφανών και αυτόνομων διαδικασιών, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Εμείς εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της τουρκικής κοινωνίας που συνεχίζουν να αγωνίζονται για ένα ελεύθερο, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό μέλλον για τη χώρα τους. Τα δημοκρατικά πρότυπα, η δικαστική ανεξαρτησία και οι πολιτικές ελευθερίες πρέπει να υπερασπίζονται χωρίς συμβιβασμούς και να παραμένουν στον πυρήνα της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Ζητάμε τον πλήρη σεβασμό των συνταγματικών εγγυήσεων και ζητάμε να διεκπεραιώνονται τυχόν προσφυγές με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Καλούμε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να μην αγνοούν τη συνεχιζόμενη διάβρωση της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία.»

