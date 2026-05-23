Σύσκεψη για τα φαράγγια της Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύσκεψη με θέμα τη Διαχείριση Κινδύνων στα Φαράγγια της Νότιας Κρήτης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Ομότιμου Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών & Πρόεδρο του ΟΑΣΚ, Δρ. Ευθυμίου Λέκκα και του Διευθ. Συμβούλου του ΟΦΥΠΕΚΑ Δρ. Κωνσταντίνου Τριάντη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Χανίων Νίκος Καλογερής, Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και οι Δήμαρχοι Σφακίων Γιάννης Ζερβός και Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Αρχικά αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα λειτουργία των 4 φαραγγιών της Κρήτης (Σαμαριάς, Κουρταλιώτη, Ίμβρου και Αράδαινας) που ο Οργανισμός σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους διαχειρίζεται ή αναλαμβάνει άμεσα την διαχείρισή τους.

Στη συνέχεια αποφασίσθηκε με τον ίδιο τρόπο να προχωρήσουν και άλλα φαράγγια που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα, και οι τοπικές αρχές θέλουν να αξιοποιήσουν με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής έκανε ειδική αναφορά στη συμβατότητα της προσπάθειας με τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη της ενδοχώρας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων. Η αξιοποίηση του άγριου φυσικού τοπίου της Νότιας Κρήτης και ειδικά της Δυτικής Κρήτης με τα συνεχόμενα φαράγγια έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής βοηθώντας αποφασιστικά στην παραμονή και απασχόληση νέων ανθρώπων στα χωριά τους, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα διάσωσης που προκύπτουν, όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι όλοι μας και πρώτη η πολιτεία, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.

ΠΚ team
