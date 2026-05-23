Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα , τη Δευτέρα 25 Μαϊου, θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιώργης Μαρινάκης.

Στην Αθήνα θα μεταβεί την προσεχή Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεικτή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, η οποία θα επικεντρωθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο Δήμαρχος με την ιδιότητά του Προέδρου της Π.Ε.Δ. και κατ’ εξουσιοδότηση των συναδέλφων του, θα κάνει παρεμβάσεις στο πλαίσιο της παρουσίασης των διατάξεων του νέου Κώδικα και θα εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες του προς την ηγεσία και το επιτελείο του Υπουργού για την εξαιρετική συνεργασία τους στη διαμόρφωση των προτάσεων.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ έχει προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη της ΔΕΗ με αντικείμενο το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ και της Αυτοδιοίκησης.

Κατά την επιστροφή του στην Κρήτη, την επόμενη ημέρα Τρίτη 26 Μαΐου, ο κ. Μαρινάκης θα πραγματοποιήσει συνεργασία στα Χανιά με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Σταματίνα Παπαδόγγονα.

Κατά τη διάρκεια απουσίας του Δημάρχου θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του η Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.