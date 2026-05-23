ΔΤ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στην υπογραφή δύο πράξεων χρηματοδοτήσεων για την ενίσχυση σημαντικών τομέων δουλειάς του Δήμου Ρεθύμνης, υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Ρεθύμνου με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Ρεθύμνου». Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 45.338,99€ ανεβαίνει σε τελικό προϋπολογισμό ύψους 148.800 ευρώ.

Το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής:

• Υποέργο 1 με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Ρεθύμνου» επιλέξιμου π/υ 35.146,19€.

• Υποέργο 2 με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» επιλέξιμου π/υ 10.170,48€.

• Υποέργο 3 με τίτλο «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Ρεθύμνου» επιλέξιμου π/υ 103.483,33€.

Η δεύτερη χρηματοδότηση αφορά στην ενίσχυση του Δήμου Ρεθύμνης με ποσό 15.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να υλοποιηθούν εξωστρεφείς δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να υλοποιήσει την δράση «Rethymno Blue Shield: Στρατηγική Θωράκισης της Παράκτιας Ζώνης», το οποίο περιλαμβάνει διεξαγωγή συνεδρίου και ζωντανό εργαστήριο για την κλιματική ανθεκτικότητα της παραλιακής ακτογραμμής του δήμου.

Παράλληλα θα γίνουν Living Lab Δράσεις Πεδίου, προστασίας του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για το κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιο και τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμίου κ. Ιωαν. Ανδρουλάκη για την υπογραφή των χρηματοδοτήσεων και συγχαίρει τον καθ’ ύλη αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο Σκορδίλη και τους συνεργάτες του Τμήματος Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης για την εξαιρετική προετοιμασία των προτάσεων και των μελετών που εγκρίθηκαν και θα υλοποιηθούν.