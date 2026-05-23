Χανιά: Ρίγη συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Κώστα Ηλιάκη

Εκδηλώσεις μνήμης και αποκαλυπτήρια της Προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων, οταν στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντός στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο.

Τα Χανιά, η ιδιαίτερη πατρίδα του Κώστα Ηλιάκη, τίμησαν τη μνήμη του ανήμερα της «μαύρης» επετείου για την Πολεμική Αεροπορία.

Πέρασαν 20 χρόνια από την 23η Μαΐου του 2006, τότε που ο Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο.

Σε κλίμα συγκίνησης, στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ, το οποίο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, έχει μετονομαστεί επίσημα σε «Αθλητικό Κέντρο Κώστας Ηλιάκης», αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη. Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Το παρών, σύμφωνα με το creta24.gr, στην εκδήλωση έδωσαν τα παιδιά του ήρωα σμηναγού, τα αδέρφια του και λοιποί συγγενείς.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Φελλουζής, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Δημοσθένης Γρηγοριάδης, εκπρόσωποι αρχών και φορέων κ.α.

Κώστας Ηλιάκης: 20 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα πιλότου – Η μοιραία αποστολή που συγκλόνισε το Αιγαίο

Κατά τη διάρκεια αποστολής αναχαίτισης τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, ο Τούρκος πιλότος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το ελληνικό F-16.

Στις 23 Μαΐου του 2006 , τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, διατάσσονται να απογειωθούν από αεροδρόμιο της Κρήτης ,με αποστολή την αναγνώριση-αναχαίτιση, τεσσάρων τουρκικών μαχητικών που συνόδευαν φωτογραφικό αεροσκάφος της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Έλληνες χειριστές ενημερώνονται ότι στη θαλάσσια περιοχή , πλέει την ίδια στιγμή και μια τουρκική φρεγάτα.

Ο τουρκικός σχηματισμός είχε στόχο να συνοδεύσει το φωτογραφικό RF-4 , μέχρι τα παράλια της Κρήτης, με στόχο να εντοπίσουν τις θέσεις στις οποίες είχαν αναπτυχθεί τα ρωσικά αντιπυραυλικά συστήματα S-300, κάτι που γνώριζαν και οι Έλληνες πιλότοι.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, είχαν προσεγγίσει το τουρκικό σχηματισμό. Ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης, πλησίασε το φωτογραφικό αεροσκάφος κατόπιν εντολής από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι σε θέση να καταγράψει τον εξοπλισμό του.

Τότε, ο Τούρκος σμηναγός Ιμπραήμ Χάλι, χωρίς καμία προειδοποίηση πραγματοποίησε ένα δολοφονικό ελιγμό «ρίχνοντας» κυριολεκτικά το μαχητικό αεροσκάφος του, ένα F-16 , πάνω στη καλύπτρα του μαχητικού αεροσκάφους που πετούσε ο Σμηναγός Ηλιάκης, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει ακαριαία, ενώ ο Τούρκος πιλότος, κάνοντας χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, βρέθηκε στη θάλασσα.

Τότε ήταν σαφές και στις δύο πλευρές ότι μια ανεξέλεγκτη κρίση ήταν αρκετά πιθανή, όπου οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται με προορισμό την περιοχή μεταξύ Καρπάθου -Κρήτης.

Ελικόπτερο Super Puma, έχει ήδη διαταχθεί να απογειωθεί και το πετρελαιοφόρο πλοίο CENTURY έχει ενημερώσει ότι πλέει προς τη περιοχή όπου έχει εντοπιστεί ο Τούρκος πιλότος Ιμπραήμ Χάλι. Το δεξαμενόπλοιο μαζεύει από τη θάλασσα τον Τούρκο, ο οποίος έχει εντοπιστεί από το ελληνικό ελικόπτερο ,αλλά αρνείται την βοήθειά του.

Η ομάδα διάσωσης αποβιβάζεται στο δεξαμενόπλοιο και βρίσκει τον Τούρκο πιλότο, ο οποίος αρνείται πεισματικά να μπει στο ελικόπτερο, αφού ξέρει ότι έχει προκαλέσει το θάνατο ενός Έλληνα πιλότου κι αυτό μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειες.

Όταν πιέζεται από τους Έλληνες,τραβάει πιστόλι και απειλεί, ενώ την ίδια στιγμή στους αιθέρες η κατάσταση είναι εκρηκτική με περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη και των δύο πλευρών να είναι πάνοπλα, ενώ τουρκικό ελικόπτερο καταφτάνει για να παραλάβει τον Τούρκο πιλότο.

Στις 14.29 η εντολή που φθάνει από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων αναφέρει: «Εντολή Α/ΓΕΕΘΑ για παράδοση τούρκου πιλότου στο τουρκικό πλήρωμα διάσωσης με τρόπο όμως ώστε να φανεί ότι η παράδοση έγινε από την ελληνική προς τη τουρκική πλευρά. Η παράδοση να καταγραφεί από κάμερα».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προχώρησε τότε στη σύνταξη επισήμου πορίσματος για τις συνθήκες της κατάρριψης του ελληνικού μαχητικού, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο Ηλιάκης εκτέλεσε άψογα την αποστολή του.

Στο πόρισμα γινόταν αναφορά και στον Τούρκο πιλότο, περιγράφοντας το όλο περιστατικό ως «ατύχημα» που οφειλόταν σε «ανθρώπινο λάθος», χωρίς να υπάρχει ίχνος δόλου.

Ποιος ήταν ο Κώστας Ηλιάκης

Ο Κώστας Ηλιάκης, ο τέταρτος γιος του Ιωάννη και της Ειρήνης Ηλιάκη, είχε γεννηθεί στα Χανιά, στις 15 Αυγούστου 1970. Αφού μαθήτευσε σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Χανίων, ο νεαρός Κώστας, άνθρωπος χαμηλών τόνων, μεθοδικός και ψύχραιμος, εισήχθη το 1989 στη Σχολή Ικάρων, τη μοναδική επιλογή του στο μηχανογραφικό δελτίο για τη συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Επιμελής Ίκαρος, ο Κώστας ορκίστηκε ανθυποσμηναγός το καλοκαίρι του 1993 και τοποθετήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ΠΕΑ), προκειμένου να ολοκληρωθεί η πτητική του εκπαίδευση με αεροσκάφη Τ2.

Ακολούθως τοποθετήθηκε στην 115 ΠΜ, και πιο συγκεκριμένα στην 340 Mοίρα Βομβαρδισμού (αεροσκάφη Α-7 Corsair). Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσης περιόδου φοίτησε στο Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), παρακολούθησε το Πρόγραμμα Τακτικής Ηγεσίας και κατέστη, σε συνδυασμό με τις ικανότητες και την ευσυνειδησία του, ένας από τους πλέον ικανούς επαγγελματίες στο χώρο του. Έτσι, το 2002 αποτέλεσε μέρος του πυρήνα των 10 Ιπταμένων που στάλθηκαν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση στα νέα F-16 Block 52+.

Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, ο Κώστας επέστρεψε στην Ελλάδα, στην 347 Μοίρα της 111 ΠΜ (Νέα Αγχίαλος Βόλου), μέχρι να αφιχθούν τα νέα αεροσκάφη στην 115 ΠΜ.

Τον Ιούνιο του 2003 μετατέθηκε στην 340 Μοίρα της 115 ΠΜ, στην αγαπημένη του «Αλεπού» (στο έμβλημα της Μοίρας παριστάνεται μια αλεπού, ενώ το χαρακτηριστικό κλήσης είναι το FOX), όπου απέκτησε επιπλέον εμπειρίες στην αναχαίτιση με τα νέα F-16 Block 52+, έλαβε μέρος στο σχεδιασμό και την εκτέλεση νυχτερινών επιχειρήσεων, ενώ κατέστη εκπαιδευτής αέρος. Στις 28 Δεκεμβρίου 2006, στην καθιερωμένη τελετή απονομής μεταλλίων και βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών, απονεμήθηκε στον αποθανόντα αξιωματικό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας.

Στις 23 Μαΐου 2007 έλαβαν χώρα τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμήν του Κώστα Ηλιάκη στην Κάρπαθο.