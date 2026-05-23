ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου μέσα από τις σελίδες βιβλίων Πέντε βιβλία για τους Ανθρώπους, τον Τόπο, τα Μνημεία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, ο Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου διοργανώνουν την παρουσίαση πέντε βιβλίων που αφορούν το Δήμο Καντάνου – Σελίνου, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ώρα 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Πρόκειται για εκδόσεις υψηλής επιστημονικής και αισθητικής αξίας, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας.

Βιβλία & Ομιλητές:

• «ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Ονειρεμένος τόπος»
Νίκος Αποστολάκης, Πρόεδρος Πολιτιστικού – Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου
Στυλιανός Καλογρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Καντάνου-Σελίνου

• «Βλέμματα Αγίων»
Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

• «Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Κακοδικίου»
Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της Τέχνης, μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης
Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

• «Αρχαίες πόλεις και μνημεία του Σελίνου»
Κυριάκος Βασιλομανωλάκης, συγγραφέας

• «Τα Μονοπάτια μου στην Κρήτη: Κάντανος -Σέλινο»
Δημήτρης Μιχελογιάννης, Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

Συντονίζει ο Νεκτάριος Νικολακάκης, Ιστορικός – Τουρκολόγος, Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Ανατολικοσελινιωτών «Το Ψηλάφι», θα βραβεύσουν τον αιδεσιμότατο Ευτύχη Ανδρουλάκη και τον ιατρό Ευτύχη Λαμπουσάκη, για τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και την προβολή της περιοχής. Προς τιμή των βραβευθέντων, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ψηλάφι», θα ερμηνεύσουν δύο τραγούδια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε πρόγραμμα Διαδρομής...

0
Σε συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως stakeholder...

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα – Νεκρός άνδρας...

0
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και...

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε πρόγραμμα Διαδρομής...

0
Σε συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως stakeholder...

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα – Νεκρός άνδρας...

0
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: We are IN the movies | Αφίσα & Δελτίο Τύπου
Επόμενο άρθρο
Ομόρφυναν κι άλλο τη λίμνη του Θραψανού: Δράση δεντροφύτευσης και καλλωπισμού
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε πρόγραμμα Διαδρομής Μετάβασης για τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως stakeholder...

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα – Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και...

Ομόρφυναν κι άλλο τη λίμνη του Θραψανού: Δράση δεντροφύτευσης και καλλωπισμού

ΠΚ team ΠΚ team -
Με χαρά, χαμόγελα και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η δράση δεντροφύτευσης...

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: We are IN the movies | Αφίσα & Δελτίο Τύπου

ΠΚ team ΠΚ team -
Το τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου,...