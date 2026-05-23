Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου μέσα από τις σελίδες βιβλίων Πέντε βιβλία για τους Ανθρώπους, τον Τόπο, τα Μνημεία

Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, ο Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου διοργανώνουν την παρουσίαση πέντε βιβλίων που αφορούν το Δήμο Καντάνου – Σελίνου, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ώρα 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Πρόκειται για εκδόσεις υψηλής επιστημονικής και αισθητικής αξίας, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας.

Βιβλία & Ομιλητές:

• «ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Ονειρεμένος τόπος»

Νίκος Αποστολάκης, Πρόεδρος Πολιτιστικού – Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου

Στυλιανός Καλογρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Καντάνου-Σελίνου

• «Βλέμματα Αγίων»

Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

• «Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Κακοδικίου»

Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της Τέχνης, μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης

Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

• «Αρχαίες πόλεις και μνημεία του Σελίνου»

Κυριάκος Βασιλομανωλάκης, συγγραφέας

• «Τα Μονοπάτια μου στην Κρήτη: Κάντανος -Σέλινο»

Δημήτρης Μιχελογιάννης, Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

Συντονίζει ο Νεκτάριος Νικολακάκης, Ιστορικός – Τουρκολόγος, Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Ανατολικοσελινιωτών «Το Ψηλάφι», θα βραβεύσουν τον αιδεσιμότατο Ευτύχη Ανδρουλάκη και τον ιατρό Ευτύχη Λαμπουσάκη, για τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόοδο και την προβολή της περιοχής. Προς τιμή των βραβευθέντων, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ψηλάφι», θα ερμηνεύσουν δύο τραγούδια.