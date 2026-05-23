«Εγκλωβισμένος ο αγροτικός κόσμος της χώρας λόγω της γραφειοκρατίας του ελαιοκομικού μητρώου και της υποστελέχωσης των ΔΑΟΚ»

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μεγάλη γραφειοκρατία για την επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των αρμοδίων ΔΑΟΚ, ανέδειξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ρεθύμνης και υπεύθυνου ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της παράταξης, Μανόλη Χνάρη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι βουλευτές της παράταξης: «οι παραγωγοί καλούνται να προσκομίσουν μία σειρά από έγγραφα, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα, αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εκτάσεις τους δεν είναι δασικές, στοιχεία από το Κτηματολόγιο, έντυπα περιουσιακής κατάστασης (Ε9) κ.α. Μάλιστα, λόγω του όγκου των εγγράφων πολλοί εκ των παραγωγών αναγκάζονται να απευθυνθούν σε επαγγελματίες προκειμένου να σχηματίσουν τον φάκελο τους καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν έξοδα σε τοπογραφικά διαγράμματα ή νομικές εργασίες.

Ωστόσο, το εν λόγω κόστος είναι δυσβάσταχτο, ιδίως για τους μικροκαλλιεργητές που επί της ουσίας παράγουν αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση».

Παράλληλα, επικριτικοί στάθηκαν και στο γεγονός ότι: «η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων και εγγράφων να εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά με χειρόγραφο τρόπο και με φυσική παρουσία στις αρμόδιες ΔΑΟΚ», πράγμα αδιανόητο στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ δια της με αρ. πρωτ. 6375/16-06-2025 κοινοβουλευτικής ερώτησης είχε προβλέψει το εν λόγω πρόβλημα και το είχε θέσει στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα ο οποίος και είχε απαντήσει ότι: «είναι σε εξέλιξη δημόσιο έργο για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής του Μητρώου με στόχο τη διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδομένων (όπως Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ, Δασικοί Χάρτες) για τη συγκέντρωση όλων των γεωχωρικών και λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται.

Το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών, οι οποίες θα βασίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αλλά θα είναι στη λογική της μέγιστης δυνατής απλοποίησης για υπηρεσίες και υπόχρεους, μέσω της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων».

Όμως, όπως αποδεικνύεται ένα χρόνο μετά, η εν λόγω διασύνδεση και η απλοποίηση των διαδικασιών δεν έχει επιτευχθεί, οδηγώντας σε αδιέξοδο και μεγάλη ταλαιπωρία τους ελαιοπαραγωγούς της χώρας.

Προσθετικά, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΔΑΟΚ επεσήμαναν ότι: «εν λόγω Υπηρεσίες δεν διαθέτουν επαρκές διοικητικό και γεωτεχνικό προσωπικό», ενώ παράλληλα «δεν είναι εξοπλισμένες με επαγγελματικές συσκευές GPS, GIS, σύγχρονα μέσα μέτρησης εκτάσεων και κατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα για την προσέγγιση δύσβατων ορεινών και ημιορεινών ελαιοτεμαχίων, με όποιες συνέπειες για την δημιουργία ενός αξιόπιστου και σύγχρονου ελαιοκομικού μητρώου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος».

Με τα δεδομένα αυτά, οι Βουλευτές της Παράταξης έθεσαν τα ακόλουθα ερωτήματα προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών:

«1) Θα προβείτε στην απαραίτητη διασύνδεση, και αν ναι σε ποιο χρονοδιάγραμμα του Κτηματολογίου, της ΑΑΔΕ, των Δασικών Χαρτών και κάθε συναφούς ψηφιακού πληροφοριακού συστήματος με το Ελαιοκομικό Μητρώο, προκειμένου αφενός οι αρμόδιες Υπηρεσίες να κάνουν διασταυρωτικούς ελέγχους και αφετέρου οι αγρότες να μην επωμιστούν άλλο ένα δυσανάλογο γραφειοκρατικό βάρος;

2) Σε ποια φάση βρίσκεται το δημόσιο έργο για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής του Μητρώου στο οποίο αναφέρθηκε ο τότε Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Τσιάρας με την με αρ. πρωτ. 216478/08-08-2025 απάντηση του;

3) Θα διασφαλίσετε ότι δεν θα επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο σε κανένα αγρότη έως ότου ολοκληρωθεί η σωστή και ασφαλής επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου;

4) Πόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις και οι εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες στις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ της χώρας και σε ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεστε να τις καλύψετε;»