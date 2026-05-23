ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: We are IN the movies | Αφίσα & Δελτίο Τύπου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς 2025-26, υλοποιεί μια σπονδυλωτή ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο: “WE ARE IN THE MOVIES”.

Οι μαθητές εμπνέονται από θρυλικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου και αποδίδουν με τη δική τους υποκριτική και σκηνοθετική ικανότητα αξέχαστες σκηνές από ταινίες όπως : Καζαμπλάνκα, Ο Ταξιτζής, Τρούμαν Σόου, Φόρεστ Γκαμπ, Όσα Παίρνει ο Άνεμος, Η Λεωφόρος της Δύσης, Ψυχώ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Επιθεωρητής Κάλαχαν, Ο Μάγος του Οζ κ.ά.

Στην παραγωγή αυτή εμπλέκονται και μαθητές από τις άλλες ειδικότητες (χορός – εικαστικά), οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.
Η επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας “WE ARE IN THE MOVIES” θα γίνει στον κινηματογράφο Βιτσέντζο Κορνάρο, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.

Ιδέα – Συντονισμός – Επίβλεψη
Μανόλης Σφακιανάκης
Καθηγητής Κινηματογράφου
Τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

