Επέστρεψαν στη χώρα μας οι Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα: «Ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία»

Η διαδικασία είχε συντονιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών, με τη συνεχή συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μετά την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού τους. Η διαδικασία είχε συντονιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών, με τη συνεχή συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Έλληνες ακτιβιστές αφίχθηκαν στην πρωτεύουσα στις 21:00 με εμπορική πτήση, ολοκληρώνοντας την επιστροφή τους από το Ισραήλ. Όσοι κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Η επιστροφή τους παρακολουθήθηκε στενά από τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που κρατούνταν στο Ισραήλ συνεχίζουν να επιστρέφουν στις χώρες τους, μεταφέροντας εικόνες και μαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης. Στο αεροδρόμιο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχτηκαν 15 Ιταλούς ακτιβιστές που έφτασαν το πρωί της Παρασκευής, με αρκετούς να καταγγέλλουν κακομεταχείριση και βίαιη συμπεριφορά από τις ισραηλινές αρχές.

Ανάμεσα στους 19 Έλληνες που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, ο Παντελής περιέγραψε την κράτηση ως «την πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής του». Ο Άντριαν Χουάν έδειξε στην κάμερα την πλάτη και τα χέρια του γεμάτα μελανιές, λέγοντας ότι πονάει στα πλευρά, αλλά «δεν εγκαταλείπει τον αγώνα για την ελευθερία της Παλαιστίνης».

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών εντείνονται. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης, με υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών προς τη Γάζα να κατευθύνονται προς την ισραηλινή πρεσβεία, καταγγέλλοντας την κράτηση και τις συνθήκες μεταχείρισης των συλληφθέντων.

ΠΗΓΗ: http://ertnews.gr