Βορίζια: Διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέως για την ποινική τύχη του 43χρονου αγροτοκτηνοτρόφου

Θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την περίπτωση του-οι δύο ανιψιοί του την Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Σε διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέως κατέληξε η διάσκεψη σχετικά με την απόφαση προφυλάκισης ή μη του 43χρονου από τα Βορίζια, πατέρα 9 παιδιών, ο οποίος απολογήθηκε το Σάββατο, στο Ρέθυμνο, για όσα σοβαρά του αποδίδονται αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην περιοχή του Αμαρίου τα τελευταία χρόνια. Μία ημέρα πριν το δρόμο για την φυλακή είχαν πάρει οι δύο ανιψιοί του, 39 και 44 ετών, επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια. Σε βάρος των τριών υπάρχουν άκρως επιβαρυντικές καταθέσεις με κατοίκους να καταγγέλλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου με αφετηρία την εκμετάλλευση της γης και τις εκτεταμένες αγροζημιές.

Ο 43χρονος ήταν να απολογηθεί επίσης την Παρασκευή, ωστόσο λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας, όπως ειπώθηκε. Κατά την συνήγορο υπεράσπισης κ. Θεονύμφη Μπέρκη, ο εντολέας της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του και χρήζει επεμβάσεως στο Ωνάσειο, γι’ αυτό και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας έξω από το οποίο συνελήφθη την ημέρα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης του Οργανωμένου Κρήτης.

Η απολογία του 43χρονου αλλά και η διάσκεψη διήρκησαν περίπου έξι ώρες, αλλά τελικά απόφαση δεν βγήκε. Υπήρξε διαφωνία της ανακρίτριας με την εισαγγελέα Ρεθύμνου και έτσι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου που θα αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 43χρονου. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος θα πρέπει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για να αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση του. Ως προς την απολογία του, η κ. Μπέρκη επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται με σθένος τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καταπατήσει περιουσίες αλλά τις εκμεταλλεύεται βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων.

Πάντως, οι καταθέσεις περίπου 40 παθόντων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίποινα, απειλές και περιστατικά βίας.

