Σκυλάκι έφαγε λαγοκέφαλο σε παραλία του Ηρακλείου και πέθανε

Το περιστατικό δημοσιοποίησε με ανάρτησή της η κηδεμόνας του σκύλου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο των τοξικών ψαριών για ζώα και ανθρώπους

Θλίψη και ανησυχία έχει προκαλέσει στους φιλόζωους και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου ενός σκύλου που κατανάλωσε λαγοκέφαλο στην παραλία των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο που εγκυμονούν τα τοξικά ψάρια για τα ζώα, αλλά και τους ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός γνωστοποίησε η ιδιοκτήτρια του σκύλου, η οποία θέλησε να προειδοποιήσει όσους επισκέπτονται τις παραλίες με τα κατοικίδιά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όπως ανέφερε, το ψάρι είχε ξεβραστεί από τη θάλασσα και βρέθηκε στην αμμουδιά.

Σύμφωνα με την Μαρία Καλουδιώτη, το άτυχο ζώο – η «Μορένα» – εντόπισε τον λαγοκέφαλο κατά τη βόλτα του στην παραλία και τον έφαγε. Περίπου μισή ώρα αργότερα, το σκυλάκι ξεψύχησε.

Η κα Καλουδιώτη, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει με συγκίνηση το περιστατικό, επισημαίνοντας την ανάγκη ενημέρωσης για τα επικίνδυνα αυτά ψάρια που συχνά ξεβράζονται στις ακτές της Κρήτης.

Αναλυτικά έγραψε σε ανάρτησή της:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη .

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι..

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πως νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»