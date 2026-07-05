Δήμος Ηρακλείου:Όλα τα κρίσιμα θέματα στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Ο Ιούλιος ξεκίνησε με σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα, όπως η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής εφαρμογής για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων με καθημερινά ραντεβού σε γειτονιές, η κατάθεση της πρότασής μας για τη συντήρηση της Κρήνης Μοροζίνι, καθώς και η παράδοση σε χρήση της ανακατασκευασμένης παιδικής χαράς στην πλατεία Νικαίας και των δυο αναψυκτηρίων στα Ενετικά Τείχη.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Καθημερινά ραντεβού σε γειτονιές και νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων

Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και των κλαδεμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεικτού συστήματος καθαριότητας. Η νέα εφαρμογή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και προσφέρει στους χρήστες τις δυνατότητες:

1. Να καταθέσουν αίτημα προγραμματισμού ραντεβού.

2. Να επισημάνουν σε χάρτη σημείο όπου υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα ή κλαδέματα και να επισυνάψουν φωτογραφία.

3. Να ενημερωθούν για τα 22 προκαθορισμένα σημεία και τις ώρες των ραντεβού απομάκρυνσης ογκωδών και κλαδεμάτων, στην πόλη και τα χωριά μας.

Στόχος μας είναι η εξαφάνιση της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ογκωδών που αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τον Δήμο μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί και οι συνήθειες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, χρειάζεται επιμονή και επαγρύπνηση απ’ όλους.

Για τη νέα εφαρμογή ενημερώσαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη και το στέλεχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας Μιχάλη Ροβίθη τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία για να καθαρίσουμε όλο τον Δήμο.

Την εφαρμογή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας heraklion.gr και πολύ σύντομα και στις πλατφόρμες Google Store (για κινητά Android) καθώς και App Store (για κινητά iPhone).

Επίσης, η τηλεφωνική υπηρεσία απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων από κάθε σπίτι κατόπιν ραντεβού, όπως και η δυνατότητα παράδοσης στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζουν κανονικά. Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6932345540 και λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 – 16:00.

🔘 Η πρότασή μας για την Κρήνη Μοροζίνι

Στη σύσκεψη που συγκαλέσαμε στη Λότζια, με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρίας Μερτζάνη, στελεχών του Υπουργείου και Φορέων της πόλης, παρουσίασα την πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής για το έργο συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι.

Προτείναμε οι εργασίες να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου, μετά την τουριστική περίοδο, να καλύψει ο Δήμος Ηρακλείου κάθε επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος και να προβλεφθεί η επαναλειτουργία της Κρήνης, δηλαδή εφεξής να τρέχει ξανά νερό από τα Λιοντάρια. Για την επαναλειτουργία της Κρήνης ο Δήμος μας είναι έτοιμος να αναλάβει το πρόσθετο κόστος των εργασιών, της συντήρησης και της λειτουργίας.

Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, με τις παρεμβάσεις της Υπουργού Λίνας Μενδώνη σε σειρά έργων που αφορούν το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του, να είναι καθοριστικές. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό στις αρχές του 2027 να έχουμε την Κρήνη Μοροζίνι συντηρημένη όπως οφείλεται να είναι, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση.

Αυτό το εγγυάται το Υπουργείο Πολιτισμού με τις Υπηρεσίες του οι οποίες βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο επιστημονικά και τεχνικά. Και, βεβαίως, η Κρήνη να λειτουργεί και να δίνει μεγάλη ικανοποίηση και στους κατοίκους και στους επισκέπτες.

Ευχαριστώ και από εδώ την Μαρία Μερτζάνη που ήρθε στο Ηράκλειο ειδικά για αυτή τη σύσκεψη όπως και όλους τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και τους εκπροσώπους των Φορέων για τη συνεργασία.

🔘 Παραδόθηκε σε χρήση η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Νικαίας

Παραδώσαμε σε χρήση έναν ολοκαίνουργιο, σύγχρονο και ασφαλή χώρο χαράς και παιχνιδιού στον Μασταμπά, στην πλ. Νικαίας, μ’ ένα παιδικό πάρτι, μουσική από τον DJ Θέμη Μαρκάκη, παιδαγωγό που δημιουργούσε κατασκευές από μπαλόνια και κεράσματα.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, την Πρόεδρο της 4ης Δ.Κ. Δωροθέα Βρούχου,

και τους Κοινοτικούς Συμβούλους Ανθούλα Ζεάκη, Μαρία Μαραγκάκη, Ζωή Παπαδάκη, Μιχάλη Σφακιανάκη και Κώστα Τσαϊνη, βρεθήκαμε κοντά με πολλά παιδιά που απολάμβαναν το παιχνίδι και διασκέδαζαν στην πλατεία, σημείο συνάντησης της περιοχής. Η προσθήκη νέου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά) καθώς και οι άλλες παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί στην πλατεία, την εκσυγχρόνισαν και την ομόρφυναν.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε παιδική χαρά εξυπηρετεί μια μεγάλη ανάγκη. Στόχος, που επιτυγχάνουμε, είναι οι 88 παιδικές χαρές του Δήμου Ηρακλείου, να συντηρούνται και να πιστοποιούνται, ώστε να τις χαίρονται όλα τα παιδιά.

🔘 Ανοίξαμε τα δυο αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη

Όπως είχαμε δεσμευτεί, οι επισκέπτες των Ενετικών Τειχών έχουν πλέον στη διάθεσή τους δυο αναψυκτήρια, δυο όμορφους χώρους χαλάρωσης και δροσιάς, εναρμονισμένους με το περιβάλλον των Τειχών: Ένα στο αλσύλλιο πάνω από την πύλη Ιησού και ένα πάνω από την πύλη Παντοκράτορα.

Τα δυο αναψυκτήρια λειτουργούν καθημερινά από τις 16:30, με την επιμέλεια της Δημοτικής μας επιχείρησης ΔΕΠΑΝΑΛ και αξίζει να τα επισκεφτείτε.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την υποβολή προς χρηματοδότηση του έργου προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά), όπως σας είχα ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα.

• Την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής. Σε κλίμα δημοκρατικής ευθύνης και θεσμικής συνέπειας, ανοίξαμε τον νέο κύκλο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συνεχίζουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει με συνεργασία, συνεννόηση και προσήλωση στους στόχους μας. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, αλλά και μεγάλες δυνατότητες και ισχυρή δυναμική. Προχωρούμε με αισιοδοξία και σχέδιο, με σκοπό να αλλάξουμε το Ηράκλειο. Και θα το καταφέρουμε, μαζί.

• Τις περισσότερες από 125 εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2026, εκ των οποίων οι 55 με ελεύθερη είσοδο, που θα πραγματοποιηθούν στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στο Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πύλη Βηθλεέμ και στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ».

• Τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας. Τις ασφαλτοστρώσεις που συνεχίζονται από την Τεχνική μας Υπηρεσία στην 2η Δ.Κ. στις οδούς Μουσών και Δυρραχίου, τις εργασίες πρασίνου και οδοφωτισμού, καθώς και του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που εκτελείται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Την εντατικοποίηση των παρεμβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για ασφαλείς και προσβάσιμους δημόσιους χώρους.

• Την ολοκλήρωση του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου.

• Τις συναντήσεις με Φορείς. Ειδικότερα, τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Πελαγία Χαιρέτη, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαο Σκουλούδη και τον Οικονομικό Επόπτη Χρήστο Βασιλάκη, για ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και τη συνάντηση στη Λότζια με την Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Μαρία Παπαμάρκου και την Πρόεδρο του ΛτΕ Ηρακλείου Μαρία Κασωτάκη.

• Tις εκδηλώσεις του 7ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκαν στην Νέα Ιωνία Αττικής, όπου ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη.

• Τις δράσεις των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Δήμου μας.

• Την ορκωμοσία τριών νέων μόνιμων υπαλλήλων. Της Αναστασίας Κλάδου (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), της Καλλιόπης Κουγιτάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) και της Μαριλένας Μοχιανάκη-Καραμπατζάκη (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), οι οποίες διορίστηκαν μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025. Τις καλωσορίσαμε, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη και τη Γενική Γραμματέα Μαρία Σκραφνάκη

• Τις εργασίες της 6ης Διακρατικής Συνάντησης STEP UP-INTERREG EUROPE 2021-2027 που ξεκίνησαν από τη Λότζια.

• Την ετήσια παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού Ηρακλείου «Κέντρο Χορού» με τίτλο «Αν αυτό είναι ο Ρινόκερος».

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.