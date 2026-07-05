Δήμος Ηρακλείου:Πρεμιέρα για τα αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη με φόντο την ιστορία και το πράσινο

Αλέξης Καλοκαιρινός: Υλοποιείται μια ακόμη δέσμευσή μας και αναβαθμίζεται ο δημόσιος χώρος με απόλυτο σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα των Τειχών και στόχο να παραμείνουν ένας ζωντανός προορισμός για μικρούς και μεγάλους

Με δυο διαδοχικές εκδηλώσεις στη δροσιά του πρασίνου των Ενετικών Τειχών, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη και η Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, καλωσόρισαν το κοινό που βρέθηκε στα αναψυκτήρια πάνω από την Πύλη Ιησού και την Πύλη Παντοκράτορα, ξεκινώντας τη λειτουργία τους την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4/7.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με δημότες, περιπατητές και επισκέπτες της πόλης, άκουσε τις εντυπώσεις τους και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση όσων επιλέγουν να απολαύσουν τη βόλτα τους σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του Ηρακλείου.

Τονίζοντας ότι υλοποιείται μια ακόμη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι με τη λειτουργία των δυο αναψυκτηρίων αναβαθμίζεται ο δημόσιος χώρος με απόλυτο σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα των Τειχών, με στόχο να παραμείνουν ένας ζωντανός προορισμός για μικρούς και μεγάλους. Ένας προορισμός για βόλτα, παιχνίδι και ξεκούραση, με σεβασμό στην ιστορία του τόπου.

Οι πολίτες που βρέθηκαν στα Ενετικά Τείχη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δυο βραδιές υπό τους ήχους απαλής μουσικής και να δεχθούν αρωματικά φυτά και κεράσματα, σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με αποκορύφωμα τις υπέροχες εικόνες του ηλιοβασιλέματος.

Τα νέα αναψυκτήρια προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, διατηρώντας την ίδια χαμηλή τιμολογιακή πολιτική με αυτή όλων των καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ, δροσιά και ανάπαυλα κατά τη διάρκεια της βόλτας και της περιήγησης στα Ενετικά Τείχη.

Με φόντο την ιστορία και το πράσινο, οι χώροι αυτοί προσφέρονται για στιγμές χαλάρωσης και κοινωνικής συναναστροφής, συνδέουν την ιστορική κληρονομιά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και αποδεικνύουν ότι ένας ιστορικός χώρος μπορεί να είναι λειτουργικός, προσβάσιμος και γεμάτος ζωή κάθε μέρα, με υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Στις εκδηλώσεις το παρών έδωσαν και οι Αντιδήμαρχοι Γιάννα Καλονάκη, Γιώργος Τσαγκαράκης και Γιάννης Τσαπάκης, Διαμερισματικοί Σύμβουλοι, καθώς και στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Τα αναψυκτήρια στην Πύλη Ιησού (πάνω από την Καινούργια Πόρτα) και στην Πύλη Παντοκράτορα (πάνω από τη Χανιώπορτα) λειτουργούν σε καθημερινή βάση, και τα Σαββατοκύριακα, από τις 16:30.