Σλοβακία: Περιστατικό με πυροβολισμούς – Αναφορές για τραυματισμό του πρωθυπουργού

Πυροβολισμοί στη Μπρατισλάβα μετά από συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης

O πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Mέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας αναφέρουν πως στόχος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε, την ώρα που χαιρετούσε τον κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Eyewitnesses reported hearing two gunshots following a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers, as former Prime Minister #RobertFico emerged. pic.twitter.com/v41afLgfMz

Footage appears to shows the moment the attacker was detained.

Μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

«Υπήρχε ένα πλήθος ανθρώπων που περίμεναν έξω από το κτίριο της συνεδρίασης και ένας από αυτούς άρχισε να πυροβολεί. Αμέσως τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν οι φρουροί ασφαλείας, ενώ απομάκρυναν τον πρωθυπουργό από το σημείο. Ο δράστης φέρεται να στόχευε τον ίδιο τον πρωθυπουργό», ανέφερε άλλος μάρτυρας, προσθέτοντας πως ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί.

Καταδικάζει την επίθεση η Φον ντερ Λάιεν

Την επίθεση καταδίκασε πρώτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζω έντονα την άθλια επίθεση κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Fico και την οικογένειά του» έγραψε στο X.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024