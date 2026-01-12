Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά – Στην εντατική ένας 33χρονος

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα τα ξημερώματα στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου με ένα ένα 33χρονο αναβάτη μηχανής να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 33χρονος κινούνταν στις 03.20 στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου (νυν λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη) με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο νεαρός οδηγός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.

Από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.