Ο Λευτέρης Αυγενάκης στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είχαμε μια ενεργητική συζήτηση για όλα τα μεγάλα ζητήματα που το αφορούν: τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τις σημαντικές επιτυχίες του, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό για το αύριο.

Σε συντονισμό με τη Διοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους, θέσαμε ως προτεραιότητα τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για τα σχέδια ανακαίνισης και επέκτασης του νοσοκομείου, την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών ΑΣΕΠ για την ενίσχυση του προσωπικού, θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό, την αναμόρφωση του πλαισίου για τις προμήθειες, καθώς και τη διαμόρφωση έμπρακτων κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή προσωπικού.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου, όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από τη διαβούλευση της Διοίκησης, καθώς και κρίσιμα θέματα στελέχωσης και κατανομής ειδικοτήτων στο ιατρικό δυναμικό.

Η εικόνα που αποκομίσαμε επιβεβαιώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται καθημερινά από όλα τα επίπεδα: τη Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, με τη διαρκή στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Ευχαριστώ θερμά τον Διοικητή του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου, κ. Κώστα Δανδουλάκη, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη – εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και στελέχη από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, να ιεραρχήσουμε τα ζητήματα κορυφής και να τα διεκδικήσουμε μαζί, θεσμικά και αποτελεσματικά.»