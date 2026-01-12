ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Χαμόγελα και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά στην κοπή της πίτας της εταιρείας «Σαλάτες Οικονομάκη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε μια ζεστή βραδιά, γεμάτη με χαμόγελα, ευχές και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, τα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό της γνωστής εταιρείας «Σαλάτες Οικονομάκη», μαζί με τις οικογένειές τους, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πίτας του 2026.

Ο Μανόλης Οικονομάκης, ιδρυτής της εταιρείας που φέτος κλείνει τα 42 χρόνια παρουσίας στην αγορά, κόβοντας τη βασιλόπιτα και ευχόμενος υγεία και χαρές για τη νέα χρονιά, ευχαρίστησε όλες και όλους τους συνεργάτες για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους.

Η βραδιά κύλησε ευχάριστα, με τα μέλη της Διοίκησης να επισημαίνουν τη συμβολή του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων, τονίζοντας ότι αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχούς πορείας, η οποία παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της ποιότητας και της διαρκούς εξέλιξης, με σκοπό την προσφορά προϊόντων που κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η εταιρεία Σαλάτες Οικονομάκη ιδρύθηκε το 1984 από τον Μανόλη Οικονομάκη και εξειδικεύεται στην παραγωγή σαλατών (ταραμοσαλάτας, τζατζικιού, τυροσαλάτας, χούμους, μελιτζανοσαλάτας, τυροκαυτερής, ρώσικης, κ.α.) και σαλτσών (μαγιονέζας, κέτσαπ, μουστάρδας, bbq sauce, pink sauce, hot & sweet chilli, κ.α.). Είναι η πρώτη, αλλά και μοναδική εταιρεία στη Κρήτη που ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα αντικείμενα από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

Περισσότερα για την εταιρεία Οικονομάκη Α.Ε., το ιστορικό και τα προϊόντα της, μπορείτε να δείτε εδώ: https://oikonomakis.com.gr/

