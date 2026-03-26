Στ. Αρναουτάκης: «Χωρίς τον περιφερειακό τύπο δεν θα μπορούσε να υπάρξει αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών».

Συνέντευξη τύπου για την αυριανή επετειακή εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ και

επίσκεψη Περιφερειάρχη στην έκθεση

Την έκθεση ντοκουμέντων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών (1926-2026) από την ίδρυσή της, ξεκίνησε τις επετειακές της δράσεις από το Ηράκλειο, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου με την έκθεση «Γράφουμε Ιστορία» στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου (20-30 Μαρτίου 2026), όπου ξεναγήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης από τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκο Κορτέση, παρουσία του Πρόεδρου του ΤΕΑΣ, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, και του Μουσείου Τύπου.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τους συντελεστές για την εξαιρετική πρωτοβουλία και την ανάδειξη της ιστορίας του τύπου, δηλώνοντας: «Δίνουμε τα συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που διαχρονικά στήριξαν τη σωστή ενημέρωση. Χωρίς τον περιφερειακό τύπο και τους δημοσιογράφους της περιφέρειας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η αντικειμενική και καθημερινή ενημέρωση των πολιτών. Γράφουμε Ιστορία με την ΕΣΗΕΠΗΝ!».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Κορτέσης υποδέχτηκε τον Περιφερειάρχη εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά της Ένωσης για την παρουσία του. Τόνισε, ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης μεγάλης έκθεσης στην Κρήτη κατέστη δυνατή χάρη στην καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας, υπογραμμίζοντας πως η τοπική αυτοδιοίκηση κατανοεί και στηρίζει έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο των δημοσιογράφων στην κοινωνία.

Συνέντευξη τύπου

Νωρίτερα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), ενόψει της αυριανής κεντρικής επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ένωσης και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της έκθεσης, η οποία παρουσιάζει έναν αιώνα ιστορίας, αρχείων και δουλειάς των δημοσιογράφων. Τόνισε, επίσης, ότι τα μέσα ενημέρωσης, και ειδικά ο περιφερειακός τύπος, αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης επισήμανε ότι ο εορτασμός των 100 χρόνων περιλαμβάνει εννέα εκδηλώσεις σε όλη τη γεωγραφική περιοχή της Ένωσης, κάνοντας συμβολικά την αρχή από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά τον Σταύρο Αρναουτάκη για την άμεση και έμπρακτη στήριξη του εγχειρήματος από την πρώτη στιγμή.

Το μέλος της διοίκησης του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ Ειρήνη Τσάκα σημείωσε ότι η έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου εμπλουτίζεται με μοναδικά εκθέματα από το Μουσείο Τύπου, το οποίο μετρά 70 χρόνια ζωής και παρουσιάζει συλλογές του στην Κρήτη για δεύτερη φορά.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Θεοδωρόπουλος, ο Ταμίας του ΤΕΑΣ Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και το μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΠΗΝ Ελένη Βακεθιανάκη.