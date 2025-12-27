Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα αγροτικά μπλόκα

Στα αγροτικά μπλόκα πέρασαν τα Χριστούγεννα αγρότες και κτηνοτρόφοι, δίνοντας το μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και την Πρωτοχρονιά, καθώς –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής ουσιαστικό κανάλι επικοινωνίας με την κυβέρνηση και δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται, με την κυβέρνηση να επιμένει στη γραμμή του διαλόγου και την αντιπολίτευση να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου για υποκρισία και προσπάθεια ενεργοποίησης «κοινωνικού αυτοματισμού».

Κυβέρνηση: «Μεγάλο μέρος των αιτημάτων έχει ήδη καλυφθεί»

«Γαλάζια» στελέχη υποστηρίζουν ότι σημαντικό τμήμα των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί ή βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Από αυτήν τη λίστα με τα 27 αιτήματα, μπορούμε να δρομολογήσουμε τα 20 τώρα».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, 16+4 αιτήματα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ επτά –όπως υποστηρίζεται– δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είτε λόγω περιορισμών ευρωπαϊκών κανόνων και της λειτουργίας της ΚΑΠ είτε για δημοσιονομικούς λόγους.

Αντιπολίτευση: «Υποκριτική στάση – καλλιεργούν κοινωνικό αυτοματισμό»

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης, αμφισβητώντας ότι έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα και καταγγέλλοντας προσπάθεια στοχοποίησης των κινητοποιήσεων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε:

«Τα πιο πολλά αιτήματα μπορούν να γίνουν».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε:

«Θέλουν να ζήσουν και θέλουν να αλλάξει κάτι γιατί έχουν φάει πολλή κοροϊδία από το πολιτικό σύστημα».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε:

«Είναι αδιανόητο για να χτυπήσεις τα μπλόκα των αγροτών να χτυπάς όλη την κοινωνία».

Κλιμάκωση στα μπλόκα: Συμβολικοί αποκλεισμοί και αποφάσεις από το συντονιστικό

Οι αγρότες προχωρούν σε τοπικές συνελεύσεις και αναμένεται έως την Κυριακή να συνεδριάσει το συντονιστικό τους όργανο για τις επόμενες κινήσεις. Καθοριστική θεωρείται η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου συγκεντρώνεται παραδοσιακά το μεγαλύτερο βάρος των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου:

«Θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Παράλληλα, στα Μάλγαρα ανακοινώθηκε ότι από τις 12:00 κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Προγραμματισμένες είναι επίσης δράσεις σε τελωνεία (Εύζωνοι, Προμαχώνας), καθώς και αποκλεισμοί σε κόμβους, με στόχο –όπως δηλώνουν οι αγρότες– να εντείνουν την πίεση, χωρίς να δυσχεραίνουν υπέρμετρα τη μετακίνηση των εκδρομέων τις ημέρες των γιορτών.

Στην Εύβοια, έχει ανακοινωθεί κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (18:00–20:00).

Καταγγελίες για δεσμεύσεις λογαριασμών – «Δεν σπάνε τα μπλόκα, τα δυναμώνουν»

Ένταση προκαλούν και καταγγελίες από τα μπλόκα για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Εκπρόσωποι των αγροτών υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν οδηγούν σε διάλογο αλλά σε συσπείρωση.

«Με αυτές τις κινήσεις δεν σπάνε τα μπλόκα, τα δυναμώνουν», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων

Οι αγρότες ζητούν, μεταξύ άλλων:

Καταβολή οφειλόμενων ποσών και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, ιδιαίτερα για προϊόντα με τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, ρυθμίσεις στο αγροτικό ρεύμα, επιδότηση εφοδίων, ζητήματα ΦΠΑ).

Έργα υποδομών (άρδευση, αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία).

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ για αποζημίωση στο 100% από φυσικούς κινδύνους/νόσους.

Πάγωμα και ρυθμίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ, με ευνοϊκούς όρους.

Μέτρα για εισαγωγές και «ελληνοποιήσεις» προϊόντων.

Ζητήματα επιδοτήσεων/ελέγχων, καθώς και ειδικά αιτήματα για κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία.

Στις «κόκκινες γραμμές» των κινητοποιήσεων περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία (π.χ. ευλογιά, αποζημιώσεις, ανασύσταση κοπαδιών) και τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία οι αγροτικοί φορείς ζητούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Με το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει και τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι για συνέχιση και κλιμάκωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο τόσο για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων όσο και για τις αντοχές της κυβερνητικής διαχείρισης.