Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το «σχέδιο τριών σταδίων» που βλέπουν οι Αρχές

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου –χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου– η υπόθεση που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως τραγικό ατύχημα επανέρχεται με καταιγιστικές εξελίξεις και πλέον ερευνάται ως ανθρωποκτονία με δόλο, με βασικό κατηγορούμενο τον 60χρονο γιο της.

Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ενώ έως τότε παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

Το χρονικό: Από τον «ατυχηματικό θάνατο» στη σύλληψη

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις απέδωσαν τον θάνατό της σε δυστύχημα. Ωστόσο, η μεταγενέστερη έρευνα ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο, οδηγώντας –την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου– στη σύλληψη του 60χρονου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Το αφήγημα του «τσιγάρου» και τα στοιχεία που το αποδόμησαν

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, επικαλούμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, κρίσιμα ευρήματα δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με τον ισχυρισμό περί ατυχήματος.

Κατά πληροφορίες, η 87χρονη βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμακευτικών ουσιών τη στιγμή των γεγονότων, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών και άνοιξε εκ νέου τον φάκελο.

Αντιφάσεις και «απουσία ενσυναίσθησης»

Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της υπόθεσης έπαιξε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Στις επικοινωνίες που είχαν καταγραφεί, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι «η υπόθεση έχει κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα, ενώ –κατά τις ίδιες αναφορές– στην πορεία προέκυπταν πολλαπλές αντιφάσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η πληροφορία, βάσει μαρτυριών από συγγενικά πρόσωπα, ότι ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας επαφές με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της.

Το «τριπλό σενάριο» που εξετάζεται: χάπια – ασφυξία – εμπρησμός

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα σενάριο που περιγράφεται ως «σχέδιο τριών σταδίων»:

χορήγηση χαπιών, ασφυκτικός θάνατος, εμπρησμός με στόχο την εξαφάνιση ιχνών και τη δημιουργία εικόνας ατυχήματος.

«Νεκρή πριν από τη φωτιά»

Τα τοξικολογικά ευρήματα φέρονται να καταγράφουν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών, ουσιών που –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– δεν λάμβανε κανονικά η 87χρονη. Παράλληλα, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνιστή, χωρίς να τεκμηριώνουν θάνατο από εισπνοή καπνού. Με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η οικονομική διάσταση και το εύρημα με τη βενζίνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Μητέρα και γιος φέρονται να είχαν έντονη διαφωνία για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, ενώ ο κατηγορούμενος –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– αντιμετώπιζε χρέη περίπου 400.000 ευρώ και είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση πώλησης του ακινήτου.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 17ης Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση πλέον εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, με την απολογία του κατηγορουμένου να αναμένεται την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και τις δικαστικές αρχές να αξιολογούν το σύνολο των ευρημάτων που οδήγησαν στην άσκηση της βαριάς κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με δόλο.