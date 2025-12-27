Θρήνος για τους τέσσερις ορειβάτες που χάθηκαν από χιονοστιβάδα

Βαθιά συγκίνηση και πένθος προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις έμπειροι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα σε δύσβατο σημείο της Φωκίδα.

Οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς τους θαμμένες κάτω από το χιόνι, σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους – μια εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα και την ακαριαία εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Άνθρωποι με κοινό πάθος το βουνό

Πίσω από τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις πολύωρες έρευνες σε ακραίες συνθήκες, βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι με διαδρομές, όνειρα και κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ορειβασία και τη φύση.

Θανάσης Κολοτούρος – Ο έμπειρος ορειβάτης από τα Λεχαινά

Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατούν στην Ηλεία για τον χαμό του 55χρονου Θανάση Κολοτούρου από τα Λεχαινά. Γνωστός και ιδιαίτερα έμπειρος στους κύκλους της ορειβασίας, είχε στο ενεργητικό του δεκάδες απαιτητικές αναβάσεις. Βρέθηκε θαμμένος κάτω από τη χιονοστιβάδα μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Συγκλονιστική είναι η πληροφορία ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του, ο οποίος τελικά δεν ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν χάθηκαν τα ίχνη της ομάδας.

Γιώργος Δόμαλης – Ο επικεφαλής της αποστολής

Επικεφαλής της ομάδας φέρεται να ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, έμπειρος ορειβάτης με βαθιά γνώση της περιοχής. Διατηρούσε κατοικία στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στα Βαρδούσια.

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και συνιδρυτής καινοτόμων επιχειρήσεων στον χώρο του εμπορίου και της τεχνητής νοημοσύνης.

Κωνσταντίνος Πατίκας – Η τεχνολογία και τα extreme sports

Μεταξύ των θυμάτων και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, επαγγελματίας προγραμματιστής, με έντονη παρουσία στον χώρο των extreme sports. Η περιπέτεια και η δράση αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινότητάς του, την οποία μοιραζόταν συχνά και μέσα από διαδικτυακά μέσα.

Θεοδώρα (Δώρα) Καπλάνη – Η δασκάλα που αγαπούσε τη φύση

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο χαμός της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη. Η νεαρή εκπαιδευτικός εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο και περιγράφεται από φίλους και συναδέλφους ως άνθρωπος με ήθος, ευαισθησία και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό ήταν τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετραμελής ομάδα ξεκίνησε την ανάβαση το πρωί των Χριστουγέννων από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Το όχημά τους εντοπίστηκε, ωστόσο τα ίχνη τους χάθηκαν απότομα λίγο πριν την κορυφή, σε σημείο με απότομες πλαγιές και επικίνδυνο ανάγλυφο.

Από τις πρώτες ώρες εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο και έφτανε έως το γόνατο. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα και μεγάλο υψόμετρο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, εθελοντές διασώστες, οδηγοί βουνού και drone με θερμικές κάμερες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το βουνό, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν συγχωρεί λάθη – ακόμη και από τους πιο έμπειρους.