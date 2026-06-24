Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Ζητάω συγγνώμη» λέει ο 43χρονος – Μήνυση κατά της συζύγου του δράστη από τον αδερφό

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να δήλωσε ο Σκοπιανός

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η οικογένεια του θύματος έχει προχωρήσει σε μηνύσεις, ακόμη και κατά της συζύγου του κατηγορούμενου.

Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί την πράξη του.

Πριν παραδοθεί, ο δράστης φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη τόσο από την οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη όσο και από τη δική του. «Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε σύμφωνα με ρεπορτάζ του του Star.

Παράλληλα, ο αδερφός της 45χρονης έχει υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας. Ο ίδιος σκοπεύει να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, θεωρώντας ότι έγινε προσπάθεια να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας ήρθε μετά τη δημόσια δήλωση της συζύγου του Σκοπιανού, η οποία φέρεται να είπε πως ο 43χρονος «δε θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τους συγγενείς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τη Σταυρούλα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη οργή και οδήγησαν στην άμεση νομική αντίδραση της οικογένειας.

Η τελευταία του δράστη με τη σύζυγό του πριν συλληφθεί

Επί 22 ημέρες μιλούσε στις κάμερες και έπαιζε θέατρο για να παραπλανήσει τις Αρχές.

Το πρωί, με σκυμμένο κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Χανίων. Βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα που του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενταφιασμός χωρίς άδεια και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο ίδιος επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη στην Σταυρούλα. Το ίδιο και η σύζυγός του, με τον αδερφό του θύματος να ξεσπά.

Στο φως έρχονται συνομιλίες του δράστη με τη σύζυγό του, λίγο προτού συλληφθεί. Οι έρευνες για την αγνοούμενη βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και ο 43χρονος δεν κρύβει την αγωνία του:

– Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.

– 43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

– Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

– 43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

– Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

Η απολογία του δράστη και η υπερασπιστική γραμμή

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας. Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου με σκυμμένο το κεφάλι, αποφεύγοντας να κάνει δηλώσεις. Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο θάνατος της 45χρονης προήλθε ύστερα από έντονη λογομαχία και συμπλοκή, χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της απολογίας του κατηγορούμενου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες συνεχίζονται.

Το τελευταίο βίντεο της 45χρονης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsit.gr, βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν από τη δολοφονία της.

Το υλικό, που χρονολογείται στις 30 Μαΐου στις 16:18, δείχνει την 45χρονη να περπατά στον δρόμο που οδηγεί προς την κατοικία στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου διέμενε ο 43χρονος δράστης.

Η γυναίκα φαίνεται να κρατά σακούλες και να κατευθύνεται προς το σπίτι. Η κάμερα καταγράφει τη διαδρομή της για περίπου ένα λεπτό, καθώς διανύει απόσταση σχεδόν 80 μέτρων πριν χαθεί από το οπτικό πεδίο.