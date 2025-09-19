ΚΡΗΤΗ

Στην Κρήτη 2.500 εργατικά ατυχήματα σε πέντε χρόνια – Σοκάρουν τα στοιχεία – Εκδήλωση μνήμης στον Κρουσώνα για όσους χάθηκαν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα της εργασίας χωρίς επαρκή μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Σωματείο Οικοδόμων Κρουσώνα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 το πρωί, στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στον Άγιο Γεώργιο Κοκκινιάκο στον Κρουσώνα, αφιερωμένο στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της εργασίας τους.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εργατικών ατυχημάτων στο νησί προκαλεί ανησυχία και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού όχι μόνο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία για την Κρήτη την τελευταία πενταετία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο την τελευταία πενταετία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.500 εργατικά ατυχήματα στο νησί. Ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ο πιο επικίνδυνος, καθώς πολλά εργοτάξια δεν πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Αναλυτικά:

  • 2020: 287 εργατικά ατυχήματα

  • 2021: 424 εργατικά ατυχήματα

  • 2022: 562 εργατικά ατυχήματα

  • 2023: 584 εργατικά ατυχήματα

  • 2024: 717 εργατικά ατυχήματα

Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται υποεκτιμημένοι, καθώς αρκετά περιστατικά δεν δηλώνονται ούτε στην Αστυνομία ούτε στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Θύματα σε Ηράκλειο και Λασίθι

Την ίδια περίοδο, στα Ηράκλειο και Λασίθι έχουν καταγραφεί 9 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα (χωρίς να συνυπολογίζονται παθολογικά αίτια ή τροχαία εν ώρα εργασίας):

  • 2020: 1

  • 2021: 2

  • 2022: 3

  • 2023: 0

  • 2024: 1

  • 2025 (μέχρι σήμερα): 2

Η εκδήλωση στον Κρουσώνα αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο φόρο τιμής στα θύματα, αλλά και υπενθύμιση της ανάγκης για ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς.

Νέες διώξεις για τη μαφιά στην Κρήτη: Κληρικοί έπαιρναν περιουσίες ηλικιωμένων και τις έδιναν στο κύκλωμα
ΠΚ team
ΠΚ team
