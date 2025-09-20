Καταστροφική χρονιά για το ελαιόλαδο στην Κρήτη – Μείωση παραγωγής έως και 40% λόγω ξηρασίας και δάκου

Σε γενικότερο πλαίσιο, η κίνηση της παραγωγής του ελαιολάδου αναμένεται λίγο υψηλότερα από το ιστορικό χαμηλό της περιόδου 2023 2024.

Μπορεί μια μεγάλη νίκη να σημειώθηκε με την εισαγωγή στη λίστα ΠΓΕ του Ελαιολάδου Kriti, όμως, στην Κρήτη η χρονιά είναι καταστροφική για το νησί καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 40% η μείωση της παραγωγής.

Σε γενικότερο πλαίσιο, η κίνηση της παραγωγής του ελαιολάδου αναμένεται λίγο υψηλότερα από το ιστορικό χαμηλό της περιόδου 2023 2024.

Η έντονη ξηρασία αλλά και η εμφάνιση δάκου στους ελαιώνες σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε μείωση της παραγωγής έως και 20%.

Πολλά εκατομμύρια ελαιόδεντρα δεν θα αναπτυχθούν καθόλου και από την ξηρασία και από άλλα καιρικά φαινόμενα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση τονίζοντας ότι εκατομμύρια δένδρα δεν έχουν καρπό λόγω της ξηρασίας και άλλων καιρικών φαινομένων.

Μετά την κατάρρευση της παραγωγής στους 150.000 τόνους την περίοδο 2023 2024 ακολουθεί και φέτος, όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι μια δύσκολη χρονιά.

Πέρυσι παρήχθησαν στην Ελλάδα 250.000 τόνοι ελαιολάδου που οδήγησαν σε μείωση της τιμής του στο ράφι σε ποσοστό έως και 30%.

Ωστόσο, τη νέα χρονιά η εικόνα αυτή εκτιμάται ότι θα αντιστραφεί. Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μόσχος Κορασίδης, υπογράμμισε ότι αναμένεται μείωση της παραγωγής γύρω στο 15 20%. Εάν όμως η ξηρασία συνεχιστεί με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, αυτό θα αυξηθεί. «Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της ελαιοκομική περιόδου οι ελαιοπαραγωγοί στο Ηράκλειο βρίσκονται σε απόγνωση. Μπαίνουν στα λιόφυτα και αντικρίζουν ξερά δέντρα. Ο καρπός είναι νεκρός και δε θα βγάλει ελαιόλαδο» είπε χαρακτηριστικά.

Οι προβλέψεις για μείωση της παραγωγής προκαλούν ανησυχία για νέα άνοδο των τιμών στο ράφι.

Εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι οι τιμές θα εξαρτηθούν από τις ποσότητες ελαιολάδου που θα παράξουν οι άλλες χώρες της Μεσογείου και κυρίως η Ισπανία.

Πάντως, αυτή τη στιγμή το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πωλείται στα 11,5 ευρώ το λίτρο από 13,5 με 14 ευρώ το 2024, ενώ σε προσφορά η τιμή του κυμαίνεται από 6,8 έως 9.5 ευρώ το λίτρο.https://www.cretalive.gr/