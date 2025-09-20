Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου

Με την πρόσκληση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και της Γαλλικής Σχολής στην ανασκαφή του αρχαιολογικού χώρου της Δρήρου, την εκδήλωση – αφιέρωμα του δήμου στην Μαρία Κάλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της, την έκθεση του Αστέρη Γκέγκα στο Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου,

τη διοργάνωση της εκδήλωσης «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου», την πρόσκληση συμμετοχής στη Φιλαρμονική Νεάπολης, την προκήρυξη του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου αλλά και τις προβολές ταινιών στους κινηματογράφους «Δρήρος» και «REX» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του δήμου, φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 είναι οι εξής :

Επίσκεψη στην ανασκαφή της Δρήρου / Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Μια μοναδική ευκαιρία θα έχουν ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Δρήρου που θα ανοίξει για το κοινό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 .

Η ελληνογαλλική αποστολή στο ωράριο που έχει ορισθεί, υποδέχεται το κοινό και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας της.

Οργάνωση ΥΠΠΟ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου – Γαλλική σχολή Αθηνών.

Ώρα : 10:00 – 1:00

Εκδήλωση – αφιέρωμα του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη Μαρία Κάλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της / Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου – Υπαίθριο θέατρο Ε.Ο.Τ Συμμετέχει το Εργαστήρι Χορού «Μήλο»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, διοργανώνει εκδήλωση (χοροθεατρική παράσταση) – αφιέρωμα στη μεγάλη ντίβα του λυρικού τραγουδιού με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Χορού «Μήλο», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ανοιχτό Θέατρο της πλαζ του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Συνδιοργάνωση : ΔΑΕΑΝ – Minoan Lines

Ώρα έναρξης : 21:00

Ελεύθερη είσοδος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης :

•Carmen: L’amour est un oiseau rebel.

Georges Bizet

Χορεύει η Άννα Τσιριγώτη

•Vissi d’arte : Tosca: Giacomo Puccini

Χορεύει η Κυριακούλα Κυρίτση

•Madame Butterfly: Un bel di vedremo:

Giacomo Puccini

Χορεύει η Λυδία Πανώριου

•Lucia di Lammermoor: Il dolce suono :

Gaetano Donizetti

Χορεύει η Μαριλία Μάλλη

•Norma: Casta Diva : Vincenzo Bellini

Χορεύουν οι: Κυριακούλα Κυρίτση,

Μαριλία Μάλλη, Λυδία Πανώριου,

Άννα Τσιριγώτη

Μίκης – Μάνος – Μανόλης οι αποσκευές του Μίκη Θεοδωράκη – Έκθεση ζωγραφικής του Αστέρη Γκέκα στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου / Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου παρουσιάζει τον εικαστικό Αστέρη Γκέγκα και την έκθεση του «Μίκης – Μάνος – Μανόλης» στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων από την γέννηση των δημιουργών.

Ο Αστέρης Γκέκας τα πενήντα και πλέον χρόνια εικαστικής δημιουργίας του «μοιράζει» την ζωή του ανάμεσα στα δυο εργαστήρια του στο Παρίσι και στο Βόλο και με εκθέσεις σε πρωτεύουσες κρατών αλλά και σε πολλά σημεία της Ελλάδας & φεστιβάλ.

Στο Λασίθι παρουσίασε το έργο του στη Σητεία στη «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος» στην Ιεράπετρα με αφορμή το αφιέρωμα στον ποιητή Μ. Πραττικάκη .

Ο καλλιτέχνης συνδέεται με το Λασίθι καθώς εργάστηκε στο Νόμο ως εκπαιδευτικός από το 1977-1980.

Ώρες λειτουργίας : 11:00 -14:00 / 18:00 – 21:00

6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου – «Η κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές» / Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» μια ανοιχτή εκδήλωση που φέτος έχει ως θέμα : «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».

Μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Συμμετέχουν : το Κρητικό συγκρότημα του Δημήτρη Σγουρού, η Σχολή Χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Κλώντζας.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου / Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης

Σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης»

και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Κιτροπλατεία – Άγιος Νικόλαος

Ώρα : 19:00

Εγγραφές στη Φιλαρμονική Νεάπολης (12- 25 Σεπτεμβρίου)

Ξεκίνησαν από τις 12/9 οι εγγραφές μαθητών Δ΄- Ε΄& ΣΤ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου στη Φιλαρμονική Νεάπολης.

Διδάσκονται θεωρητικά μαθήματα, κρουστά και πνευστά όργανα (τρομπέτα-σαξόφωνο κ.α), ενώ μετά τον πρώτο χρόνο ένταξης των παιδιών στο σύνολο, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης και δεύτερου οργάνου.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

Ημερομηνίες εγγραφών στο κτίριο της Φιλαρμονικής από 12- 25 Σεπτεμβρίου / Δευτέρα – Παρασκευή.

Ώρες : 16:00 – 20:00

Τηλέφωνο Μαέστρου : Νεκτάριου Αρακαδάκη : 6973985287

31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ένα διαγωνισμό – θεσμό που συνεχίζει με νέες ιδέες και νέες προοπτικές και επιθυμεί να ανανεώσει τους δεσμούς των γραμμάτων με τις νεότερες γενιές.

Ως το 2011 ο διαγωνισμός ήταν ενταγμένος στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης , ενώ ως το 2014 αποτέλεσε αυτόνομη πολιτισμική δράση.

Το 2025 επανέρχεται αυτόνομα, μετά από 10 χρόνια, ως μία από τις προτεραιότητες πνευματικών αναζητήσεων του Δήμου μας!

Ο φετινός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δύο τελευταίων Αντιστασιακών του τόπου μας, των αειμνήστων Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη- Κοκολάκη, που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας.

Η στάση τους απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Με τη δράση και τη διαχρονική τους παρουσία, ενσάρκωσαν αξίες που δεν ξεθωριάζουν: τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη νεανική τόλμη και την αταλάντευτη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Θέμα Διαγωνισμού:

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Στις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, η Αντίσταση γεννήθηκε όχι μόνο ως όπλο κατά της βίας, αλλά και ως πράξη ψυχικού μεγαλείου, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολέμους, προσφυγιά, ανισότητες, βία, παραπληροφόρηση, τεχνολογική εξάρτηση, υποκρισία, κ.α.

Κι όμως, σε κάθε γωνιά, άνθρωποι συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους: με λόγο και τέχνη οδηγώντας τη σκέψη στην αλήθεια και στην αποτύπωση της με πράξεις.

Οι ποιητές μας δίνουν την οπτική τους:

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, […]`

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές

και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους

χυμούς ειρήνη και φως.» Νικηφόρος Βρεττάκος

«Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών

και διαβατηρίων

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία

στα εργοστάσια πολεμικών υλών

σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια

στα θούρια

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους

στους θεατές

στον άνεμο

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ

αντισταθείτε.

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την

Ελευθερία.»

Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

«Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου,

ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου,

ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης,

ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.

Αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ΄ αντιστέκομαι.»

Σαμίχ Αλ Κάσεμ-Παλαιστινιακή ποίηση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα να υψώσουν τη δική τους φωνή μέσα από τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό-φόρο τιμής όχι μόνο στους αγώνες του παρελθόντος, αλλά και τις αντιστάσεις του παρόντος.

Είδη Διαγωνισμού:

1. Ποίηση

2. Διήγημα

3. Δοκίμιο

4. Παραμύθι

Κατηγορίες:

1. Ενήλικες

2. Μαθητές Λυκείου

3. Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής:

1)Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά.

2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού.

3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μία σελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Παραμύθι, το Δοκίμιο και το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7

72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

(Για τον 31 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας)

Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:

α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη.

β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία:

Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

(Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο – ένα για κάθε είδος – με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο).

5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

6) Προθεσμία υποβολής: Ως 28 Σεπτεμβρίου 2025, (σφραγίδα

ταχυδρομείου).

Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο.

Βραβεία:

Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες.

Κριτική Επιτροπή:

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας.

Πληροφορίες:

neasgenias@dimosagn.gr, 2841089513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών.

Οργανωτική Επιτροπή: Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού, Κωστάκη Μαρία – Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ, Οδυσσέας Σγουρός – Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ, Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο

Με τις ταινίες «Η Ζωή του Τσακ», «O Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε» συνεχίζονται οι προβολές στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης, ενώ ξεκινούν οι προβολές και στο χειμερινό κινηματοθέατρο REX με τις ταινίες «Τα Κακά Παιδιά 2» και «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία».

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Η Ζωή του Τσακ» (Δραματική ταινία)

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.

Τρυφερή και τολμηρή αφήγηση με ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα που χάρισε στην ταινία το βραβείο κοινού στο Τορόντο.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 20/09

Κυριακή 21/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 51 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«O Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε» (κομεντί)

Όταν η Μαίρη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου και η οικογένειά της δοκιμάζεται οικονομικά, ολόκληρο το σπίτι έρχεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της κοινωνικής απαξίωσης. Οι Κρόουλι καλούνται να αποδεχτούν τις αλλαγές, την ώρα που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με την επόμενη γενιά να είναι έτοιμη να οδηγήσει το Downton Abbey στο μέλλον.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 20/09

Κυριακή 21/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 63 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο REX – Άγιος Νικόλαος

«Τα Κακά Παιδιά 2» ( Κινούμενα σχέδια – Μεταγλωττισμένο)

Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 20/09

Κυριακή 21/09

Τρίτη 23/09

Τετάρτη 24/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 44 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-bad-guys-2-rex/