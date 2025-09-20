Μεταναστευτικό Κρήτη: «Έκρηξη» ροών – «Ασφυξία» στην Αγυιά, βιαιοπραγίες μεταξύ μεταναστών

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η μεταφορά, με μεγάλα πλωτά μέσα του Λιμενικού, με πιθανό προορισμό το κλειστό κέντρο της Σιντίκης Σερρών

Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης την προηγούμενη δεκαετία, στο νησί της Κρήτης παρατηρείται τέτοια ασφυχτική κατάσταση, με τo πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών να φτάνει προς το επίπεδο του μη διαχειρίσιμου.

Αυτό καθότι οι τις προηγούμενες εβδομάδες καταγράφηκε μεγάλος αριθμός μεταναστών που αποβιβάστηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γαύδο, με αποτέλεσμα κυρίως το κέντρο φιλοξενίας της Αγυιάς στα Χανιά να γεμίσει ασφυχτικά.

Μέχρι χθες, περισσότεροι από 700 ήταν οι μετανάστες στο κέντρο, ενώ σύμφωνα με το νέο νόμο του υπουργείου Μετανάστευσης, αυτοί πλέον θεωρούνται κρατούμενοι – ωστόσο οι ανάλογες εντολές, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, δεν έχουν δοθεί ακόμα στους αστυνομικούς και τους λιμενικούς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα συνεννόησης και συντονισμού, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στις μεταγωγές.

Για πρώτη φορά επίσης, σημαντικός αριθμός μεταναστών διαμένει επί μακρόν στο ίδιο κέντρο, ενώ το καλοκαίρι ο χρόνος αυτός δεν ξεπερνούσε τις 3-4 μέρες.

Η υπερσυγκέντρωση αυτή προκαλεί προβλήματα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού: Η εταιρεία του κέτερινγκ πλέον προσφέρει μικρότερες μερίδες ανά άτομο, ενώ οι εργαζόμενοι στον αναπτυξιακό οργανισμό Κρήτης –όπου ανήκει το κέντρο της Αγυιάς- βρίσκονται στα όριά του. Επίσης, τα νεύρα αρχίζουν και… σπάνε, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά συμπλοκές μεταξύ των μεταναστών, ενώ σε διάφορα περιστατικά έχουν σημειωθεί και τραυματισμοί.

Το χειρότερο είναι η μετάδοση ασθενειών –και κυρίως των δερματικών παθήσεων και του σταφυλόκοκκου – από τις οποίες νοσεί πια ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υγειονομικοί πλέον αρνούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, υπό τον φόβο της μετάδοσης.

Το Σαββατοκύριακο πάντως αναμένεται η μεταφορά, με μεγάλα πλωτά μέσα του Λιμενικού, ακόμη και του 100% του αριθμού τους, με προορισμό μάλλον το κλειστό κέντρο της Σιντίκης Σερρών.

Σημειώνεται ότι πλέον, ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών προέρχεται από το Σουδάν και την Ερυθραία.