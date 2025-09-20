ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις ατόμων για κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθησαν (2) αλλοδαποί για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας
Συνελήφθησαν, χθες (19.09.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου δύο αλλοδαποί 28χρονος και 32χρονος κατηγορούμενοι για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας.

Ειδικότερα, προχθές (18.09.2025) άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα ημεδαπού από περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί είχαν προβεί στην αφαίρεση του δίκυκλου. Άμεσα αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ η δίκυκλη μοτοσυκλέτα βρέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής
Εξιχνιάστηκε, χθες (19.09.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου υπόθεση κλοπής από οικία 81χρονης ημεδαπής.
Ταυτοποιήθηκαν δύο ανήλικοι ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των κηδεμόνων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, άγνωστα ανήλικα άτομα εισήλθαν στην οικία της 81χρονης σε παρελθόντα χρόνο και με τη μέθοδο της απασχόλησης της αφαίρεσαν μια τσάντα η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και προσωπικά έγγραφα. Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι οι οποίοι είχαν προβεί στην διάπραξη της κλοπής και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξη και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Μεταναστευτικό Κρήτη: «Έκρηξη» ροών – «Ασφυξία» στην Αγυιά, βιαιοπραγίες μεταξύ μεταναστών
Επόμενο άρθρο
Δωρεά ζωής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
