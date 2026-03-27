Στην Κρήτη βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert

Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου – Αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου κατάφεραν να εντοπίσουν το κορίτσι την Παρασκευή – Με εισαγγελική εντολή θα μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση 17χρονης για την οποία είχε εκδοθεί σήμα αναζήτησης από το Χαμόγελο του Παιδιού. Η ανήλικη, η οποία χάθηκε το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου από την Φυλή Αττικής, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κρήτη και ειδικότερα σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου. Οι έρευνες των Αρχών αλλά και της οικογένειας της 17χρονης στράφηκαν προς την Κρήτη καθώς το κινητό της ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου οπότε και ζητήθηκε η συνδρομή και της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου κατάφεραν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών να βρουν το κορίτσι, το οποίο οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώνοντας τους συναδέλφους τους στην Αττική, τις εισαγγελικές Αρχές αλλά και την οικογένεια της ανήλικης που αγωνιούσε, όπως ήταν αναμενόμενο, για την τύχη της. Με εισαγγελική εντολή η 17χρονη θα μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να γίνουν προληπτικά κάποιες εξετάσεις, καθώς επίσης να έρθει σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία-όπως συνήθως γίνεται. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα ταξιδέψει στην Κρήτη στενό συγγενικό της πρόσωπο. Δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι την κοπέλα φιλοξενούσε ένας 30χρονος, με τον οποίο είχαν γνωριστεί διαδικτυακά και είχαν γίνει φίλοι. Φέρεται να ήρθε στην Κρήτη για να εργαστεί στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Όσον για τον 30χρονο, σε βάρος του κινήθηκε ποινική διαδικασία λόγω ανηλικότητας της κοπέλας. Cretalive