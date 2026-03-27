Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Όμορφες δράσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δύο εκδηλώσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι αντίστοιχα, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την ενίσχυση της γνώσης, της παράδοσης και της κοινωνικής συνοχής.

Στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Η κατάσταση που επικρατεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1669–1898) στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», με ομιλήτρια τη φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα κα Άννα Μανουκάκη – Μεταξάκη.

Η ομιλία ανέδειξε σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας, προσφέροντας στα μέλη του ΚΑΠΗ την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην ιστορική διαδρομή του τόπου τους και να ενισχύσουν τη σύνδεση τους με την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουνιάνη καλωσόρισε θερμά την ομιλήτρια και εκ μέρους του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ως εξέχουσα προσωπικότητα της κοινωνίας, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση την εκπαίδευση και την ευχαρίστησε για την παρουσία της και την σπουδαία συμβολή της, στη καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου.

Την ίδια ημέρα, στο ΚΑΠΗ Καστελλίου πραγματοποιήθηκε δράση παρασκευής νηστίσιμης παραδοσιακής συνταγής, από τον Σύλλογο «Λογαρι Γεύσεων», με τη συμμετοχή πλήθους μελών.

Στο καλωσόρισμα της η κ. Δραμουντάνη ανέφερε χαρακτηριστικά: « Η συνάντηση αυτή, είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά να γνωριστούμε να μοιραστούμε εμπειρίες, γεύσεις και αναμνήσεις. Είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δημοτών γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το θεμέλιο κάθε δυνατής και ενωμένης κοινωνίας»,

ευχαριστώντας την Πρόεδρο του Συλλόγου «Λογαρι Γεύσεων», Ιωάννα Ζορμπαδάκη και τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και την Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, Πόπη Παπαδάκη, για τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση της δράσης. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κα Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και κ. Γιάννης Συμιανάκης.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στην Κρήτη βρέθηκε η 17χρονη από την...

0
Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου...

Δήμος Χερσονήσου :Καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού για...

0
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2026...
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου :Καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 η Αντιπολίτευση Σέγκου
Επόμενο άρθρο
Στην Κρήτη βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST