Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Όμορφες δράσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι

Δύο εκδηλώσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι αντίστοιχα, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την ενίσχυση της γνώσης, της παράδοσης και της κοινωνικής συνοχής.

Στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Η κατάσταση που επικρατεί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1669–1898) στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», με ομιλήτρια τη φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα κα Άννα Μανουκάκη – Μεταξάκη.

Η ομιλία ανέδειξε σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας, προσφέροντας στα μέλη του ΚΑΠΗ την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην ιστορική διαδρομή του τόπου τους και να ενισχύσουν τη σύνδεση τους με την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουνιάνη καλωσόρισε θερμά την ομιλήτρια και εκ μέρους του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ως εξέχουσα προσωπικότητα της κοινωνίας, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση την εκπαίδευση και την ευχαρίστησε για την παρουσία της και την σπουδαία συμβολή της, στη καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου.

Την ίδια ημέρα, στο ΚΑΠΗ Καστελλίου πραγματοποιήθηκε δράση παρασκευής νηστίσιμης παραδοσιακής συνταγής, από τον Σύλλογο «Λογαρι Γεύσεων», με τη συμμετοχή πλήθους μελών.

Στο καλωσόρισμα της η κ. Δραμουντάνη ανέφερε χαρακτηριστικά: « Η συνάντηση αυτή, είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά να γνωριστούμε να μοιραστούμε εμπειρίες, γεύσεις και αναμνήσεις. Είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δημοτών γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το θεμέλιο κάθε δυνατής και ενωμένης κοινωνίας»,

ευχαριστώντας την Πρόεδρο του Συλλόγου «Λογαρι Γεύσεων», Ιωάννα Ζορμπαδάκη και τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και την Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, Πόπη Παπαδάκη, για τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση της δράσης. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κα Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και κ. Γιάννης Συμιανάκης.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ.